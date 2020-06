Apple usuwa aplikacje pod presją chińskiego rządu

Groźne aplikacje?

Apple usunął Pocket Casts, popularną aplikację do odsłuchiwania podcastów na iOS-a i Androida, z App Store w Chinach. Chińska Administracja Cyberprzestrzeni ustaliła, że program ten może być używany w celu uzyskania dostępu do treści uznanych za nielegalne w tym kraju, i zażądała, by firma go usunęła.

Apple nie podał szczegółowych informacji na temat tego, które treści miały naruszać chińskie prawo. Dla Pocket Casts Chiny stanowiły 7. co do wielkości rynek.

Zniknął też program Castro

Pocket Casts to już druga popularna aplikacja do podcastów usunięta w tym miesiącu z chińskiego App Store. Podobny los spotkał także program Castro, przeznaczony na system iOS. Według deweloperów tej aplikacji chińscy użytkownicy stanowili 10% ich bazy. W tym przypadku również nie ujawniono szczegółowych informacji na temat treści niezgodnych z chińskimi przepisami.

Pocket Casts w odpowiedzi na tę sytuację w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze zaznacza, że podcasty powinny pozostać otwartym medium, wolnym od rządowej cenzury.

fot. Maurosegura – Pixabay