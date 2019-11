Apple usuwa komentarze konsumentów

W Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii jabłko okazało się nadgniłe. Jak donosi The Verge, gigant zdecydował się na drastyczne kroki w związku z opiniami publikowanymi przez konsumentów na stronach sklepów online. Zgodnie z raportem umieszczonym na stronie AppleInsider sekcja ocen i komentarzy pod niektórymi produktami została przez koncern usunięta. Mowa tu nie o pojedynczych opiniach, a o idących w setki negatywnych ocenach niektórych sprzętów. Brak informacji sprawi, że przyszły klient – bazując na samych zdjęciach i opisach – nie jest w stanie ocenić, jak sprawdza się dany sprzęt w praktyce. Redakcja The Verge wystosowała do Apple'a zapytanie o te praktyki i oczekuje na wyjaśnienia giganta.

fot. tigerlily713/Pixaby