Apple wyposażył iPhone’a 11 Pro w nietypową obudowę

Apple wprowadził do sprzedaży dość szczególne etui do iPhone'a 11. Smart Battery Case to nowa wersja zeszłorocznej obudowy z wbudowanym akumulatorem (mocno krytykowanej za wygląd). Obudowa z dodatkowym akumulatorem po założeniu na telefon nie tylko pozwala wydłużyć jego żywotność, ale także... włączyć aparat za pomocą dodatkowego przycisku. Jego dłuższe naciśnięcie sprawia ponadto, że telefon rozpoczyna nagrywać obraz. Dodatkowy przycisk działa też przy zablokowanym ekranie.

Cena tego dość osobliwego rozwiązania nie jest niska. W USA obudowa została wyceniona na 129 dolarów, czyli tyle samo, co poprzednia wersja gadżetu. W Polsce kosztuje 619 zł.



fot. Apple