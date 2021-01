Apple z rekordowym przychodem kwartalnym

Najlepszy kwartał

Apple pochwalił się uzyskaniem w czwartym kwartale 2020 roku rekordowych wyników. Firma odnotowała przychody wynoszące 110 miliardów dolarów i sprzedała bardzo dużo iPhone’ów – odpowiadały za około 59% uzyskanego wyniku.

Koncern wyprodukował w tym czasie 90,1 miliona smartfonów, a w rezultacie może już pochwalić się miliardem aktywnych iPhone’ów na całym świecie. Oznacza to, że statystycznie co ósmy człowiek ma telefon z iOS-em. Doliczając do tego inne sprzęty Apple’a, w użyciu znajduje się obecnie 1,65 miliardów urządzeń z logo nadgryzionego jabłka.

Nie tylko hardware

Patrząc na udostępniony przez firmę wykres, widzimy że znacząco wzrosła wysyłkowa sprzedaż iPhone’ów oraz iPadów, co wiąże się z trwającą pandemią koronawirusa. Nie bez znaczenia pozostaje dla firmy dużo wyższa popularność oferowanych przez nią usług. Przychody z nich wyniosły 15,8 miliarda dolarów, co po odliczeniu kosztów przekłada się na 14% całkowitego zysku.

Po odliczeniu kosztów i opodatkowania, Apple zarobił na czysto 28,8 miliarda dolarów. Spółka nie ma też powodu do narzekania, jeżeli chodzi o wycenę na giełdzie. Tendencja wzrostowa, która pozwoliła jej jako pierwszemu przedsiębiorstwu na świecie osiągnąć wartość 2 bilionów dolarów wciąż trwa. Obecna wartość Apple’a szacowana jest na 2,39 biliona dolarów.

