Apple zaostrza politykę dotyczącą plików cookies

Apple poinformował o nowej zmianie wprowadzonej w Safari, która ma służyć poprawie bezpieczeństwa użytkowników. Firma postanowiła ułatwić użytkownikowi pozbycie się plików cookies pochodzących od firm trzecich.

Opcja ta była co prawda dostępna na urządzeniach Apple'a już od dawna, ale wymagała uruchomienia przez użytkownika. Aby zadbać również o osoby wystrzegające się korzystania z opcji konfiguracyjnych, firma wprowadziła blokowanie takich plików jako ustawienie domyślne.

Dzięki temu serwisy będą miały bardziej ograniczony dostęp do danych, które można wykorzystać do personalizacji reklam. Firma przyjęła więc inną politykę niż Google, podkreślając przy tym chęć wymuszenia zmian w internecie. Konkurent Apple'a odłożył bowiem wprowadzenie takiej zmiany na rok 2022, aby dać właścicielom różnych serwisów czas na przystosowanie się do nowych wymagań.

Blokada może ostatecznie przyczynić się do tego, że niektóre strony nie będą działać właściwie w przeglądarce Safari. Pytanie, kto gorzej na tym wyjdzie – Apple czy ich właściciele...

fot. Pixabay