Apple zapłaci pracownikom za czas ich rutynowego przeszukiwania

Kontrola toreb i sprzętu uznana za element pracy

Prawnicy reprezentujący pracowników Apple'a zwrócili się do sądu federalnego w USA o zatwierdzenie ugody, której warunki zaproponował koncern. Chce on wypłacić łącznie 29,9 miliona dolarów pracownikom, którzy byli poddawani rutynowym przeszukaniom podczas opuszczania stanowiska pracy i nie dostawali wynagrodzenia za czas, w którym trwało oczekiwanie i samo przeszukanie.

Pracownicy twierdzili, że skoro w tym czasie pozostawali do dyspozycji pracodawcy i nie mogli w żaden sposób tego elementu pracy pominąć, to powinni dostawać za to wynagrodzenie.

Osiem lat sporu

Praktyka stosowana w zakładach Apple'a wobec pracowników wymagała od nich pokazania własnych toreb i urządzeń firmy przed opuszczeniem pracy. Procedury te odbywały się przez całą dobę, niezależnie od zmiany. Grupa pracowników w 2013 roku pozwała koncern, domagając się zapłaty za czas poświęcony na kontrolę bezpieczeństwa.

Firma nie zgadzała się z ich argumentacją, twierdząc, że mogą ominąć kontrolę poprzez pozostawienie swoich toreb i prywatnego sprzętu w domu. Rację przyznał mu sąd okręgowy w Kalifornii, jednak po apelacji sprawa trafiła do Kalifornijskiego Sądu Najwyższego. Ten w lutym 2020 r. orzekł, że koncern Apple nie ma racji, a twierdzenie, że pracownicy mogą przyjść do pracy bez swoich iPhone'ów, jest sprzeczne z retoryką promocyjną firmy. Reklamuje ona przecież swoje telefony jako integralną część życia osób, które tego sprzętu używają.

Pracownicy musieli poddawać się rewizji (obejmującej m.in. pokazywanie zawartości kieszeni toreb oraz zgodę na wyjmowanie rzeczy z torby przez ochroniarza i sprawdzanie prywatnych urządzeń Apple'a) lub też byli zmuszani do wypowiedzenia umowy. A to oznacza, że w tym czasie pozostawali pod kontrolą pracodawcy, czyli nadal świadczyli pracę, za co należy się wynagrodzenie.

Tysiące poszkodowanych

W listopadzie 2015 roku grupa osób zgłaszających nieprawidłowości obejmowała 12 tysięcy obecnych i byłych pracowników Apple'a w Kalifornii. Jeżeli sąd zatwierdzi zaproponowaną ugodę, każdy z nich otrzyma maksymalnie około 1200 dolarów odszkodowania.

fot. geralt – Pixabay