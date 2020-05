Apple zapowiedział MacBooka Pro 13

Jak co roku Apple zaprezentował nowy wariant MacBooka Pro.

Wczoraj byliśmy świadkami prezentacji nowego, 13-calowego MacBooka Pro. Apple wywiązał się z obietnicy zwiększenia ilości pamięci na pliki użytkownika, co jednak pociąga za sobą wyraźny wzrost ceny względem poprzedniej generacji.

Tańszy wariant

Komputer ma ekran o przekątnej 13 cali i występuje w 2 wersjach. W tańszej znajdziemy 4-rdzeniowy procesor Intel Core i5 1,4 GHz z trybem Turbo Boost 3,9 GHz i układem graficznym Iris Plus Graphics 645. Do tego 8 GB RAM-u oraz dysk SSD o pojemności 256 GB. Urządzenia zewnętrzne podłączymy za pomocą dwóch gniazd Thunderbolt 3, klawiatura to konstrukcja nożycowa.

Za taką podstawową konfigurację zapłacimy 6499 zł.

Jak zwykle Apple umożliwia jednak jej rozbudowanie. Dopłacić można do wymiany procesora na 4-rdzeniowego Intela Core i7 1,7 GHz z taktowaniem 4,5 GHz w trybie Turbo Boost (co kosztuje 1500 zł), rozszerzyć pamięć RAM do 16 GB (500 zł więcej) oraz powiększyć dysk SSD. 512 GB kosztuje 1000 zł, 1 TB to wydatek rzędu 2000 zł, a 2 TB kosztują 4000 zł.

Najdroższy wariant kosztuje więc 12 499 zł.

Wydajniejsza wersja

Dla osób gotowych wydać jeszcze więcej przygotowano też droższy wariant, którego cena podstawowa zaczyna się od 9899 zł. Znajdziemy w nim procesor Intel Core i5 10. generacji taktowany zegarem 2,0 GHz (3,8 GHz w trybie Turbo Boost), 16 GB RAM-u oraz SSD o pojemności 512 GB. Ponadto droższy model będzie wyposażony w aż 4 złącza Thunderbolt 3.

Również tę droższą wersję MacBooka Pro będzie można rozbudować. Za dodatkowe 1000 zł można wymienić procesor na Intel Core i7 taktowany zegarem 2,3 GHz (4,1 GHz w trybie Turbo Boost). Użytkownik może też dopłacić 2000 zł, aby podwoić RAM oraz zwiększyć pojemność dysku SSD. Wariant z 1 TB to dodatkowo 1000 zł, 2 TB kosztują 3000 zł, a 4 TB to już wydatek 6000 zł.

Najsilniejsza wersja kosztuje więc 18 899 zł.

Zmiany na lepsze?

Nowy MacBook Pro budzi więc pewne kontrowersje. Z jednej strony firma rzeczywiście zwiększyła rozmiary bazowego dysku SSD. W praktyce przełożyło się to jednak na wzrost cen, jeżeli chcemy dopłacić do większej ilości pamięci RAM.

Wątpliwości budzi również to, że użytkownik musi dopłacić, aby otrzymać procesor kolejnej generacji. W podstawowym wariancie nie zmieniono nic względem zeszłego roku. Do tego zdecydowano się nawet zróżnicować liczbę portów.

fot. Apple