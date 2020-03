Apple zapowiedział nowego MacBooka

Oprócz prezentacji PlayStation 5 byliśmy wczoraj również świadkami zapowiedzi nowego MacBooka Air. Zgodnie z przeciekami różnice względem zeszłorocznej konstrukcji sprowadzają się do większej mocy i zwiększonego nośnika danych, a także odmienionej klawiatury. Co najważniejsze, zakup nowego sprzętu Apple'a jest nieco bardziej opłacalny niż przed rokiem, choć wciąż trzeba się liczyć ze sporym wydatkiem.

Wbrew pogłoskom o podjęciu przez Apple'a współpracy z AMD tegoroczny MacBook wciąż jeszcze napędzany jest chipami Intela, tym razem z serii Ice Lake, wyposażonymi w układ graficzny Iris Plus Graphics 950. Ekran ma przekątną 13 cali i rozdzielczość 2560x1600 px. W środku znajdziemy też dysk SSD o pojemności od 256 GB do 2 TB i 8–16 GB pamięci RAM. Warto przy tym odnotować, że najtańsza wersja komputera ma w tym roku dwukrotnie większy dysk bez wyraźnego wpływu na cenę.

Istotną zmianą jest klawiatura z klawiszami o skoku 1 mm z mechanizmem nożycowym. To w zasadzie powrót do mniej awaryjnego rozwiązania stosowanego już w MacBookach w przeszłości (ostatnio w 16-calowym MacBooku Pro). Do tego zdecydowano się nieco powiększyć gładzik Force Touch i dodać wsparcie dla zabezpieczenia Face ID.

Apple chwali się ponadto lepszej jakości głośnikami: ich głośność wzrosła o 25%, zdecydowano się także na podbicie basu. Gniazda wyjścia wciąż ograniczają się natomiast do dwóch złącz Thunderbolt 3. Akumulator zapewnia do 12 godzin pracy na jednym ładowaniu, a w zestawie znajdziemy zasilacz o mocy 30 W. Komputer waży zaledwie 1,29 kg.

Na stronie Apple'a już wystartowały zamówienia. Najtańsza wersja komputera została wyceniona na 4999 zł, najdroższa natomiast kosztuje 11 249 zł.

fot. Apple