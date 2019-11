Apple zaprezentował 16-calowego MacBooka Pro

Apple zaprezentował nowego MacBooka Pro w materiale promocyjnym na Youtubie. Komputer wyposażono w ekran o przekątnej 16 cali, co oznacza, że jest największym laptopem oferowanym przez Apple'a. Do tego wyposażonym w matrycę o rozdzielczości 3072x1920 pikseli, co daje gęstość pikseli na poziomie 226 ppi.

Design urządzenia nie różni się jednak znacznie od poprzedników. Jedyna zmiana to jeszcze cieńsze ramki, które sprawiają, że urządzenie pomimo większej matrycy nie jest wyraźnie większe od zeszłorocznego modelu. Jeżeli chodzi o komfort użytkowania, to ważną zmianą jest klawiatura „nowego" typu (Apple już dawniej korzystało z tej opcji). Mechanizm motylkowy zastąpiono nożycowym, dzięki czemu skok wynosi zaledwie 1 mm. To zmiana podyktowana awaryjnością poprzedniego mechanizmu – teraz klawisze będą bardziej wytrzymałe.

Pod maską znajdziemy 6- lub 8-rdzeniowy (w zależności od wersji) procesor z serii Core i9, nawet 64 GB pamięci RAM oraz kartę graficzną AMD Radeon Pro 5000M wyposażoną w 8 GB pamięci. Dane przechowamy na dysku SSD, który w najdroższych modelach będzie miał nawet 8 TB pojemności.

Z pomniejszych nowinek dostaniemy tu lepsze nagłośnienie i mikrofony. Firma popracowała też nad przepływem ciepła – ma być o 28% ulepszony w stosunku do poprzedniej wersji komputera. W obudowie zmieścił się akumulator o pojemności 100 Wh, który zapewni 11 godzin pracy z dala od gniazdka.

Tanio jednak nie będzie. Cena modelu o najsłabszej specyfikacji wynosi 11 999 zł.

fot. Apple