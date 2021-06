Apple zaprezentował słuchawki Beats Studio Buds

Oczekiwana premiera

Premiera Beats Studio Buds była spodziewana już od dawna. Informacje na temat nowego modelu z tej serii pojawiły się w opisie wydanej ostatnio wersji próbnej systemu iOS. Apple wreszcie zdecydował się zatem ujawnić nieco więcej szczegółów.

Nowy model to bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z etui ładującym. W sprzedaży pojawią się w trzech kolorach (białym, czerwonym, czarnym). Akumulatory po naładowaniu do pełna mają zapewnić do ośmiu godzin słuchania muzyki (o ile nie korzystamy z redukcji szumów). Etui ładujące pozwoli wydłużyć ten czas do pełnej doby, a 5 minut w futerale wystarczy, by urządzenie grało przez godzinę.

W kierunku AirPodsów

Słuchawki obsługują aktywną redukcję szumów ANC. Dodatkową funkcją jest też tryb kontaktu – w przypadku jego włączenia urządzenie przepuszcza wybrane dźwięki tła i zmienia na chwilę poziom głośności muzyki. Dzięki temu możemy swobodnie porozmawiać z drugą osobą bez konieczności przerywania odsłuchu. Konstrukcja obsługuje też dźwięk przestrzenny Apple i równie łatwo jak AirPodsy paruje się z telefonem.

Pomijając nieobecność ładowania indukcyjnego (w zestawie znajdziemy kabel zasilający USB-C), słuchawki są w zasadzie tańszym zamiennikiem modelu AirPods Pro. Za sprzęt zapłacimy 150 dolarów (ok. 560 zł). Polska cena nie została jeszcze ujawniona, choć z pewnością będzie nieco wyższa z uwagi na podatki.

fot. Apple