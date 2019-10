Apple (znowu) ustępuje Chinom

HKmap.live, aplikacja służąca między innymi do pokazywania miejsc zgromadzeń publicznych, była powszechnie używana przez mieszkańców Hongkongu podczas trwających już od miesięcy demonstracji ulicznych, związanych z ustawą ułatwiająca ekstradycję obywateli do Chin.

Hongkończycy wykorzystywali Hkmap.live do pokazywania miejsc, w których znajdują się oddziały policji, oraz informowania o zamkniętych ulicach. Na początku października firma Apple usunęła aplikację z platformy App Store, po kilku dniach cofnęła tę decyzje, a obecnie znowu zdecydowała się zablokować oprogramowanie w swoim sklepie.

Koncern z Cupertino jest oskarżany o to, że pod naciskiem chińskich władz blokuje w serwisie App Store wszystkie narzędzia, które mogą być przydatne podczas organizowania protestów w Hongkongu. Już wcześniej ze sklepu zniknęła aplikacja Quartz, wykorzystywana do informowania o demonstracjach.

Odpowiadając na zarzuty, szefowie Apple'a oświadczyli, że App Store ma być zaufanym miejscem wymiany aplikacji, natomiast HKmap.live była używana w sposób zagrażający policji i mieszkańcom Hongkongu; przestępcy korzystali z niej do pokazywania tych dzielnic, w których nie jest egzekwowane prawo, oraz do organizowania zasadzek na policjantów. Koncern powoływał się przy tym na opinię hongkońskiego wydziału CSTCB (Hong Kong Cybersecurity and Technology Crime Bureau) odpowiedzialnego między innymi za zwalczanie cyberprzestępczości. „Ta aplikacja narusza nasze wytyczne i lokalne przepisy, więc usunęliśmy ją z App Store" – napisali przedstawiciele koncernu.

Firma Apple nie podała, które „lokalne przepisy" są naruszane przez HKmap.live. Dzień wcześniej anglojęzyczny państwowy kanał China Daily atakował koncern za cofnięcie pierwszej decyzji o usunięciu aplikacji ze sklepu.

– Nie ma żadnych dowodów na poparcie oskarżeń CSTCB – oświadczyli z kolei twórcy HKmap. – Nasza aplikacja nie zachęca do działań przestępczych; łączy ona tylko informacje pochodzące od użytkowników oraz ze źródeł ogólnodostępnych, takich jak Facebook i Telegram.

Pomimo zablokowania aplikacji strona internetowa usługi HKmap.live wciąż jest dostępna w Hongkongu.

fot. HKmap.live