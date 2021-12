Apple zostanie… producentem filmowym

Jennifer Lawrence na liście płac Apple'a

Elizabeth Holmes, założycielka i była dyrektor firmy Theranos, jest sądzona za oszustwa finansowe. Powstała o niej książka „Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup" (Zła krew: sekrety i kłamstwa w startupie z Doliny Krzemowej), którą napisał John Carreyrou, były reporter dziennika „Wall Street Journal". To on jako pierwszy ujawnił problemy firmy, która miała zajmować się działalnością medyczną, a konkretnie bezbolesnym pobieraniem krwi i szybką jej analizą.

Apple chce wyprodukować film na podstawie książki. Reżyserem ma być Adam McKay, a w roli Elizabeth Holmes wystąpi Jennifer Lawrence.

Na założycielce Theranosa ciąży 11 zarzutów. Oskarżana jest o oszustwa finansowe. Wypracowana przez firmę technologia badania krwi miała nie spełniać standardów, o których informowani byli inwestorzy. W czasie wykrycia nieprawidłowości biznes wyceniany był na 9 miliardów dolarów.

Przedsiębiorczej kobiecie grozi do 20 lat więzienia. Jej historia jest, jak widać, bardzo inspirująca, skoro producent sprzętu zainteresował się przełożeniem jej na obraz filmowy za własne pieniądze.

fot. Glenn Fawcett – Wikimedia/Public Domain