Apple zrezygnuje z procesorów Intela. MacBooki z innym układem

Najnowsze informacje pochodzą od analityka Ming Chi-Kuo, który zazwyczaj dostarcza sprawdzonych informacji na temat produktów Apple. Kuo twierdzi, iż już od połowy 2020 roku, Apple przestanie korzystać z procesorów dostarczanych do MacBooków przez firmę Intel.

Cała sytuacja miałaby być związana z procesem tworzenia przez Apple własnych, autorskich układów, które mogłyby trafić do kolejnych generacji komputerów z jabłkiem na obudowie. Co ciekawe, za produkcję procesorów miałyby odpowiadać te same fabryki, które dostarczają układy również do iPhone'ów.

Apple obecnie posiada udziały w rynku na poziomie około 7 procent. Zastosowanie przez firmę własnych, autorskich procesorów przełożyłoby się na większą kontrolę nad całym procesem tworzenia sprzętu.