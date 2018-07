Arcade stick dla fanów Marvel vs. Capcom: Infinite

Wysokiej jakości fight stick (dedykowany konsolom PlayStation 4), którego motyw graficzny został zainspirowany grą Marvel vs Capcom, to hołd dla tej serii oraz jej uniwersum. Kontroler był testowany wcześniej przez jednych z najlepszych esportowców na świecie, a jego w pełni modyfikowalna konstrukcja powstała z myślą o graczach nastawionych na rywalizację oraz modderach.

Specjalną edycję Panthery stworzono z wykorzystaniem najwyżej jakości komponentów Sanwa - 10 przycisków i 8-kierunkowego joysticka. Użytkownicy mogą dostosować urządzenie do różnych stylów gry, dzięki w pełni modyfikowalnej konstrukcji arcade sticka. We wewnętrznych przegrodach można umieścić dołączany do zestawu kabel oraz śrubokręt, a także dwa dodatkowe przyciski. Razer Panthera posiada również tryb turniejowy i jest kompatybilna z wieloma popularnymi bijatykami.

Cena: €239.99