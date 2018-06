Archos Safe-T mini – sprzętowy portfel do kryptowalut

ARCHOS Safe-T mini został zapowiedziany na tegorocznych targach MWC w Barcelonie. Urządzenie wspiera wszystkie kluczowe kryptowaluty, stanowiące około 75% rynkowej kapitalizacji.

Safe-T mini zapewnia ochronę środków finansowych przed ich kradzieżą, ponieważ prywatne klucze są przechowywane offline na fizycznym nośniku. Przeprowadzenie transakcji wymaga podłączenia portfela do komputera, smartfonu lub tabletu oraz weryfikację tożsamości właściciela za pomocą sześciocyfrowego kodu PIN. Dane każdej zleconej transakcji wyświetlane są na wbudowanym w portfel ekranie OLED, a sam przelew środków wymaga dodatkowego zatwierdzenia za pomocą fizycznego przycisku na obudowie Safe-T mini. Urządzenie zapewnia również ochronę przed wirusami oraz zagrożeniem ze strony cyberprzestępców.

Sprzętowy portfel do kryptowalut marki ARCHOS oparty jest na oprogramowaniu open source o nazwie Trezor. Dla osób, które po raz pierwszy mają styczność z tego typu produktem, przygotowano dedykowaną aplikację ułatwiającą zapoznanie się z jego funkcjonalnością. ARCHOS zadbał o to, żeby urządzenie fizycznie było produkowane w Europie. Safe-T mini jest wytwarzany we Francji przez firmę Eiffage Énergie Électronique.

Cena i dostępność

ARCHOS Safe-T został wyceniony na 49,99 euro i jeszcze w czerwcu pojawi się w przedsprzedaży. Wysyłka będzie realizowana od 17 lipca.