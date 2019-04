Arctis 9X – słuchawki do Xbox One

Arctis 9X łączą się bezpośrednio z Xbox One, zupełnie jak bezprzewodowy kontroler. Bezprzewodowe połączenie słuchawek - bez dodatkowych nadajników - pozwoli w ciągu kilku sekund rozpocząć zabawę z konsolą. Pełna integracja z Xbox umożliwi korzystanie z funkcji ChatMix, czyli balansowania głośnością dźwięku z gry i czatu głosowego, a poziom naładowania słuchawek będzie widoczny w panelu Xbox.

Oprócz bezpośredniej współpracy z Xbox, model Arctis 9X został wyposażony w technologię podwójnej bezprzewodowej łączności, dzięki której gracze mogą korzystać jednocześnie z urządzeń kompatybilnych z Bluetooth i konsoli. Bluetooth można użyć, by odbierać rozmowy telefoniczne, rozmawiać na czacie głosowym, a w tym samym czasie Xbox dostarczy dźwięk z gry. Arctis 9X, by działać nie potrzebują połączenia z Xbox - oznacza to, że można je zabrać w drogę do szkoły czy pracy i dzięki Bluetooth bez problemu połączą się np. ze smartfonem.

Arctis 9X korzystają z wielokrotnie nagradzanej sceny dźwiękowej znanej z serii Arctis oraz z wysuwanego mikrofonu ClearCast z redukcja hałasu w tle. Dzięki natywnej technologii Windows Sonic Spatial Audio w Xbox, użytkownicy będą mogli zanurzyć się w grze za sprawą dźwięku przestrzennego.

Gracze nie będą musieli się martwić ciągłym ładowaniem Arctis 9X. Żywotność baterii wynosi do 20 godzin, czyli dwa razy więcej od innych bezprzewodowych słuchawek Xbox.

Słuchawki Arctis 9X są już dostępne w oficjalnym internetowym producenta w cenie 849 PLN.