Artyści przeciwko kradzieży prac za pomocą botów

Chcę to na koszulkę! – to hasło na Twitterze przyczyniło się do odkrycia, jak działają złodziejskie boty. W efekcie ich aktywności w sklepach szybko pojawiły się ubrania z grafikami artystów stojących za prowokacją i podpisami obnażającymi nielegalny proceder niektórych firm.

Artyści publikujący swoje prace w internecie często padają ofiarą kradzieży ich dzieł, które następnie są wykorzystywane bez żadnej zgody autora. Prace te trafiają na koszulki lub plecaki, a twórcy w zasadzie nic z tym nie mogą zrobić.

Artyści w końcu jednak zbuntowali się na ten proceder i postanowili zmanipulować boty oraz sklepy parające się złodziejskimi praktykami. Opracowali plan wykorzystujący popularność postaci Disneya (i skłonność koncernu do bezzwłocznego wystosowania pozwu w razie naruszenia jego praw) oraz firmy Nintendo. Zaangażowali boty w kradzież grafik przedstawiających Myszkę Miki oraz Mario, do których to postaci dodali podpis ujawniający, że doszło do złamania praw autorskich i przestępstwa kradzieży. Profil Disneya na Twitterze szybko został zasypany informacjami o nieuczciwych sklepach i sprzedaży ubrań ze sztandarową postacią Disneya.

Wiele sklepów internetowych już usunęło produkty przedstawiające prowokacyjną grafikę z oferty, a internet obiegają informacje o masowych kradzieżach dzieł niszowych artystów.



fot. Twitter