Assassin's Creed Origins w służbie nauki

Inspiracją dla projektu było rozpoczęcie prac nad grą Assassin's Creed Origins, której akcja rozgrywa się w okresie starożytnego Egiptu. W trakcie jej tworzenia ekipa produkcyjna kontaktowała się z szeregiem egiptologów, których zadaniem było możliwie najwierniejsze oddanie realiów tamtej epoki. Pracownicy firmy Ubisoft natrafili na wiele tajemnic wciąż ukrytych w hieroglifach, w efekcie czego wpadli na pomysł wykorzystania najnowszej technologii w służbie nauki. Do dziś tłumaczenie hieroglifów to żmudna, ręczna praca pochłaniająca mnóstwo czasu oraz ludzkich zasobów. Minęło ponad 200 lat od odkrycia kamienia z Rossety, które to znalezisko pomogło po raz pierwszy odkryć znaczenie hieroglifów. Dziś Ubisoft w ścisłej współpracy z Google badają potencjał udziału sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego w procesie tłumaczenia hieroglifów.

„Ten projekt może nie tylko oszczędzić cenny czas egiptologów, ale także odsłonić tajemnice hieroglifów nowej publiczności." - powiedziała Perrine Poiron, egiptolog z Sorbony.

Uczenie maszynowe to zaawansowana technika sztucznej inteligencji polegająca na automatycznym doskonaleniu swoich umiejętności na podstawie gromadzonych danych. Rozpoznawanie i identyfikacja obrazu to klasyczny przykład uczenia maszynowego, w którym specjalna aplikacja potrafi zidentyfikować żądany obiekt na podstawie zdjęcia. To właśnie ta technika zostanie zastosowana w ogłoszonym właśnie projekcie badawczym. Zdjęcia hieroglifów zostaną poddane skanowaniu, a następnie porównane z istniejąca bazą danych. Wszystko po to by poznać znaczenie starożytnego pisma.

Jednym z pierwszych kroków projektu jest gromadzenie materiałów źródłowych - oryginalnych zdjęć starożytnych hieroglifów oraz ich istniejących tłumaczeń. Dlatego Ubisoft zwraca się do badaczy oraz historyków z całego świata do wzięcia udziału w budowaniu obszernej bazy danych.

„Nasz projekt ma otwarty charakter i każdy chętny może zgłosić swój udział. Naszym celem jest połączenie dwóch rzeczy, które uwielbiamy - historii oraz nowoczesnej technologii." - powiedział Pierre Miazga, pracownik firmy Ubisoft i koordynator projektu The Hieroglyphics Initiative.

Potencjalni uczestnicy mogą zarejestrować się na oficjalnej stronie projektu znajdującej się pod tym adresem: .