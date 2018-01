Assassin’s Creed Rogue w 4K

Do gry dodano wsparcie dla standardu 4K na PS4Pro i Xbox One X oraz 1080p na PS4 i Xbox One, teksturami w wyższej rozdzielczości, poprawionymi cieniami i oświetleniem oraz innymi graficznymi usprawnieniami. Prócz tego odświeżona produkcja zawiera od razu dwie dodatkowe misje z oryginalnej gry, „Poszukiwanie zbroi sir Gunna" i „Oblężenie Fortu de Sable", a także Pakiet Mistrza Templariuszy i Pakiet Odkrywcy, w których znajdują się specjalne stroje, uzbrojenie i przedmioty do personalizacji. Gra pojawi się w sklepach już 20 marca tego roku w polskiej wersji językowej (napisy).

Niezmieniona pozostanie ciekawa i intrygująca fabuła opowiadająca o byłym asasynie, który staje się templariuszem. XVIII wiek, Ameryka Północna. Pośród chaosu i przemocy walk o dominację na kontynencie, Shay Patrick Cormac, nieustraszony i młody członek bractwa asasynów, przechodzi mroczną transformację, która na zawsze zmieni przyszłość amerykańskich kolonii. Po niebezpiecznej misji, która zakończyła się tragedią, Shay odwraca się od asasynów, którzy w ramach odwetu dokonują zamachu na jego życie. Odrzucony przez ludzi, których niegdyś nazywał swymi braćmi, Shay postanawia zgładzić wszystkich, którzy zwrócili się przeciwko niemu, by ostatecznie stać się najgroźniejszym łowcą asasynów w historii.