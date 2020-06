Astronauci dotarli do stacji kosmicznej

Historyczny lot SpaceX

Astronauci na pokładzie kapsuły Dragon zacumowali. W niedzielę 31 maja o godz. 16.30 naszego czasu dokowanie się zakończyło. Podróż załogi na ISS z terytorium Stanów Zjednoczonych to pierwszy taki manewr od 10 lat. Misję zrealizowała firma Elona Muska, wykorzystując rakietę Falcon 9. Kapsuła Dragon, w której podróżowali astronauci Robert Behnke i Douglas Hurley, koncern SpaceX wykonał na zlecenie NASA. Jest to więc nie tylko pierwszy lot załogowy od 10 lat, ale i pierwszy na świecie, do którego zaangażowano komponenty wykonane przez firmę prywatną.

Załoga kapsuły Dragon to doświadczeni astronauci i piloci oblatywacze. Po dotarciu do celu, czyli Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, kapsuła zacumowała. Segment główny rakiety po oddzieleniu się od części z załogą wylądował bezpiecznie na barce oceanicznej. Procedura była zautomatyzowana.

Jesteśmy w kosmosie

Po zadokowaniu na stacji ISS astronauci odczekali odpowiedni czas, by następnie przemieścić się do wnętrza obiektu, gdzie zostali przywitani przez przebywającą na stacji załogę. Misja jest traktowana jak test, jednak stanowi wielki krok dla samego Elona Muska, którego wielkie plany obejmują kolonizację Marsa.

Następy lot w ramach współpracy NASA i SpaceX planowany jest na sierpień. Wtedy rakietą Muska poleci czterech astronautów. Pracownicy SpaceX pracują też nad gigantem przestworzy o nazwie Starship. Ma to być statek podróżny, który pewnego dnia zabierze ludzi na wyprawę w głąb kosmicznej otchłani – na Księżyc lub Marsa.

fot. SpaceX