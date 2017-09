Asus RT-AC86U - router za 1500 zł

RT-AC86U został stworzony do obsługiwania zawrotnych prędkości transferu dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu dwóch pasm sygnału 802.11ac Wi-Fi, dodatkowo przyśpieszanego technologią NitroQAM. Jego imponująca przepustowość oraz technologia MU-MIMO sprawiają, że jest to idealny router do wykorzystania w mieszkaniach dysponujących wieloma urządzeniami. Wysokowydajne anteny oraz funkcja RangeBoost pomagają wyeliminować martwe punkty sygnału Wi-Fi, które zakłócają rozgrywkę.

Wymagający gracze szczególnie docenią podwójne przyspieszenie rozgrywki oferowane przez RT-AC86U, wraz z dopasowującą się QoS dla ustawienia priorytetów w ruchu sieciowym, a także zintegrowany akcelerator rozgrywki WTFast, który optymalizuje połączenia z serwerami gier na całym świecie.

Funkcja Asus AiProtection, zasilana przez Trend Micro Smart Network, zapewnia komercyjną klasę ochrony dla wszystkich podłączonych do sieci urządzeń, wykrywając i neutralizując zagrożenia zanim zdążą one dotrzeć do sieci.

Asus RT-AC86U zapewnia graczom najlepszą wydajność sieci Wi-Fi i to w każdym miejscu mieszkania lub domu. Zasilany dwurdzeniowym procesorem 1,8 GHz, router RT-AC86U jednocześnie wykorzystuje dwa pasma sygnału 802.11ac Wi-Fi, dodatkowo przyśpieszanego technologią NitroQAM , udostępniając użytkownikom przepustowość rzędu nawet 2166 Mbps na paśmie 5 GHz oraz 750 Mbps na paśmie 2,4 GHz.

Stworzony z myślą o graczach router RT-AC86U oferuje podwójne przyspieszenie rozgrywki. Dopasowująca się QoS automatycznie nadaje priorytet grom w celu zapewnienia im pierwszeństwa w kolejce do transferu w sieci, a akcelerator rozgrywki WTFast, napędzany przez GPN, umożliwia indywidualnie zoptymalizowane połączenia z serwerami gier przy średniej redukcji pingu o 30-60 proc .

Technologia MU-MIMO pozwala na obsługę nawet czterech kompatybilnych urządzeń bezprzewodowych przy maksymalnej możliwej prędkości, bez utraty przepustowości na każdym z nich.

Dla zapewnienia największego możliwego zasięgu, router Asus RT-AC86U oferuje wysokowydajne anteny w połączeniu z technologią kształtowania wiązki Asus AiRadar 2.0, która ulepsza szybkość oraz stabilność za pomocą koncentracji fal radiowych w kierunku każdego z urządzeń. Dodatkowo Asus RangeBoost polepsza wydajność połączenia na dłuższym dystansie, pomaga wyeliminować martwe punkty i pozwala użytkownikom cieszyć się grami na urządzeniach przenośnych nawet w najbardziej odległych kątach domu.

Router Asus RT-AC86U jest wyposażony w funkcję Asus AiProtection, pakiet oprogramowania bezpieczeństwa sieci o klasie komercyjnej, napędzany przez Trend Micro Smart Home Network. Dzięki zastosowaniu AiProtection chronione są wszystkie podłączone do sieci urządzenia, nawet jeśli nie dysponują one własnym oprogramowaniem antywirusowym, takie jak np. urządzenia typu IoT. Ze względu na to, że AiProtection jest zintegrowane w routerze i przez niego zasilane, nawet jeśli oprogramowanie antywirusowe komputera nie jest aktywne, to oprogramowanie AiProtection nadal będzie chroniło sieć przed atakami i włamaniami.

AiProtection blokuje najbardziej rozpowszechnione ataki pochodzące z internetu jeszcze zanim dotrą one do sieci, a jeśli już zostanie wykryte jakieś zainfekowane urządzenie, to AiProtection natychmiastowo zablokuje je, aby zapobiec przesyłaniu osobistych danych do wrogich serwerów.

Asus RT-AC86U jest dostępny w Polsce w orientacyjnej cenie 1500 zł.