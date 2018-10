Asus ROG Phone - supersmartfon dla graczy

ROG Phone korzysta ze specjalnej, ośmiordzeniowej wersji procesora Qualcomm Snapdragon 845. Układy tego typu zapewniają najwyższą na świecie stabilną szybkość taktowania zegara, sięgającą poziomu 2,96 GHz. Ponadto zoptymalizowany pod kątem rozgrywki procesor graficzny Adreno 630 oferuje ogromną moc przetwarzania grafiki, z wydajnością nawet o 30 proc. wyższą niż układy poprzedniej generacji. Do tego dochodzi jeszcze 8 GB pamięci RAM i zintegrowana pamięć do zapisywania danych wynosząca 128 GB.

Smartfon Asusa został stworzony od podstaw z myślą o zapewnieniu płynnego działania nawet podczas najgorętszej rozgrywki. Zastosowany w nim system GameCool wykorzystuje wysokowydajny układ chłodzenia z trójwymiarową komorą parową, który zapewnia 16 razy większą powierzchnię do rozpraszania ciepła niż standardowy system chłodzenia z rurkami cieplnymi. Zastosowane rozwiązanie jest dodatkowo wspomagane miedzianym radiatorem do rozpraszania ciepła oraz podkładkami chłodzącymi z włókna węglowego, które są umieszczone bezpośrednio na płytce drukowanej w celu zapewnienia maksymalnej wydajności chłodzenia.

W rezultacie powstał zaawansowany system chłodzenia, który pozwolił uzyskać o 50 proc. wyższe stabilne prędkości taktowania zegara w porównaniu do standardowych CPU w innych smartfonach. Ponadto tak chłodzony procesor może utrzymać szczytową prędkość taktowania przez 5 razy dłuższy czas niż CPU chłodzone za pomocą konwencjonalnego systemu. Oprócz tego, do dyspozycji użytkowników jest dołączana do zestawu nakładka chłodząca AeroActive, która zapewnia dodatkową wydajność chłodzenia, kiedy rozgrywka stanie się gorąca i temperatura telefonu wzrośnie.

Użytkownicy mogą uzyskać najwyższą wydajność na swoim ROG Phone, korzystając ze specjalnego trybu X uruchamianego ściśnięciem ramki telefonu. Za tylko jednym stuknięciem ekranu możemy zamrozić wszystkie procesy wykonywane w tle, uwolnić zasoby pamięci RAM i przydzielić je do swojej gry, zoptymalizować procesy przetwarzania danych aplikacji, a także zmaksymalizować wydajność nakładki chłodzącej AeroActive. Tryb X zapobiega również nadmiernemu wykorzystywaniu zasobów pamięci RAM oraz rozładowywaniu baterii telefonu, blokując szkodliwe aktywności danych aplikacji.

W smartfonie ROG Phone zainstalowano ekran AMOLED o częstotliwości odświeżania na poziomie 90 Hz i czasie reakcji 1 ms - dla uzyskania niesamowicie płynnych efektów wizualnych, pozbawionych efektu rozmycia/smużenia. Ponadto dzięki pokryciu przestrzeni barw DCI-P3 w 108,6 proc., wyświetlane kolory są żywe.

Przyciski AirTrigger

Brak fizycznych przycisków w aktualnych smartfonach często negatywnie wpływa na rozgrywkę. ROG Phone został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu graczom pełnej kontroli i wrażeń podobnych do korzystania z konsoli - oferując trzy ultradźwiękowe czujniki dotykowe AirTrigger. Dwa z tych ultraresponsywnych czujników zostały zoptymalizowane jako triggery lewy/prawy, znajdujące się w ramce ekranu podczas rozgrywki w trybie poziomym (trzeci trigger jest używany w trybie pionowym). Przyciski te są w pełni programowalne, dzięki czemu istnieje możliwość przypisania im dowolnych poleceń dostępnych w grze: celowania, strzelania, wyboru elementów ekwipunku. Możemy praktycznie zaprogramować wszelkie czynności, które normalnie wymagałyby stuknięcia palcem w ekran. Ze smartfonem ROG Phone gracze mają więc wolne dwa dodatkowe palce do sterowania, co zapewnia im przewagę nad konkurentami zdanymi na obsługę jedynie za pomocą kciuków.

Czujniki AirTriggers wykorzystują technologię ultradźwiękową, dzięki czemu wymagają jedynie bardzo delikatnego dotknięcia - o sile nacisku wynoszącej 20 g, w porównaniu do innych, czułych na dotyk przycisków w smartfonach konkurencji, które wymagają 4 razy większej siły nacisku. Zaawansowany wyzwalacz haptyczny zapewnia bardzo wydajny system sprzężenia zwrotnego, dzięki któremu całkowicie zanurzymy się w świecie wirtualnej rozrywki.

Przy projektowaniu smartfona ROG Phone prawie całkowicie zrezygnowano z ogólnie przyjętych schematów i rozpoczęto je praktycznie od podstaw, optymalizując całą konstrukcję do rozgrywki w poziomym ustawieniu ekranu. Smartfon posiada z boku dodatkowe, dostosowane gniazdo USB-C, które obsługuje funkcję bezpośredniego ładowania, może służyć jako wyjście HDMI, gigabitowe gniazdo LAN oraz gniazdo słuchawkowe. Po podłączeniu nakładki chłodzącej AeroActive zapewnia ona także boczne gniazdo USB-C oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Boczne gniazdo jest również wykorzystywane do podłączenia ekskluzywnych modułów rozszerzeń, w tym stacji dokujących: Mobile Desktop oraz TwinView. ROG Phone to pierwszy smartfon dysponujący zintegrowanym oświetleniem ASUS Aura RGB. Z tyłu telefonu znajduje się podświetlone logo ROG, które oferuje całą gamę różnych trybów świetlnych.

Dodatkowe technologie

Zintegrowane w ROG Phone głośniki są skierowane do przodu i napędzane inteligentnymi wzmacniaczami do zmaksymalizowania głośności i zminimalizowania zniekształceń, a silnik audio obsługuje odtwarzanie dźwięku o wysokiej rozdzielczości, o parametrach: 24-bity / 192 Khz. DTS Headphone:X zapewnia wirtualny dźwięk przestrzenny o jakości kinowej dostarczany do słuchawek. Dostępna jest także obsługa dźwięku high-definition za pośrednictwem połączenia Bluetooth.ROG Phone został stworzony z myślą o zaspokojeniu potrzeb graczy, które z reguły wiążą się z intensywnym zużyciem energii. Dlatego smartfon ten wyposażono w baterię o wysokiej pojemności 4000 mAh.

Dołączony do zestawu zasilacz smartfona ROG Phone obsługuje ASUS HyperCharge - technologię bezpośredniego ładowania, która dostarcza więcej mocy (do 20 W). Zapewnia to krótszy czas ładowania przy większym poziomie bezpieczeństwa, a także sprawia, że telefon ROG jest chłodniejszy podczas ładowania.

ROG Phone jest dostępny w Polsce od dziś w cenie 3999 zł. Dodatkowo, w ofercie przedsprzedaży w serwisie Allegro, przy zakupie smartfona otrzymamy bon o wartości 400 zł do wykorzystania na wybrane peryferia z ekosystemu ROG Phone.