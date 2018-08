Asus ROG Phone – znamy cenę

Asus ROG Phone został oficjalnie zaprezentowany na początku czerwca tego roku. Urządzenie posiada mocną specyfikację i na ten moment jest zdecydowanie najlepszym wyborem dla osób zainteresowanych mobilnym gamingiem. Okazuje się jednak, iż za tego smartfona trzeba będzie sporo zapłacić.

Jeden z fińskich operatorów przypadkiem zdradził, ile dokładnie będzie kosztował Asus ROG Phone w systemie przedsprzedaży. Okazuje się, że za smartfona trzeba będzie zapłacić mniej więcej 999 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje około 4245 złotych!

Warto jednak pamiętać, iż nie są to do końca potwierdzone informacje. Sam producent nie potwierdził jeszcze startu przedsprzedaży, tak więc póki co można opierać się jedynie o dane udostępnione przez niezależne źródła.

Jedno jest pewne... będzie bardzo drogo!