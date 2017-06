Asus ZenFone Zoom S - smartfon do robienia zdjęć

Innowacyjny dwusoczewkowy układ optyczny zastosowany w smartfonie ZenFone Zoom S opiera się na dwóch aparatach: głównym z szerokokątnym obiektywem o przysłonie f/1,7 i ogniskowej 25 mm, współpracującym z matrycą SONY IMX362 o rozdzielczości 12 Mpix o dużych pikselach 1,4 µm oraz wyspecjalizowanym aparacie 59 mm o rozdzielczości 12 Mpix z 2,3-krotnym zoomem optycznym i 12-krotnym zoomem całkowitym. Główny aparat nadaje się do fotografowania szerokiego pola i wykonywania zdjęć makro, nawet z odległości 10 cm, zaś aparat z zoomem optycznym jest idealny do zdjęć z dużych odległości. Największą zaletą posiadania dwóch aparatów z obiektywami o różnych ogniskowych jest możliwość natychmiastowego przełączania się między obiektywami w zależności od perspektywy.

ZenFone Zoom S może pochwalić się także tym, że jako pierwszy otrzymał aparat Asus SuperPixel Camera, który nawet w nocy lub przy słabym świetle pozwala szybko wykonać wyraźne zdjęcia. Układ ten opiera się na trzech elementach: dużych pikselach o wielkości 1,4 µm, przysłonie obiektywu f/1,7, która zapewnia matrycy więcej światła w porównaniu do aparatów w innych urządzeniach i technologii SuperPixel, która nawet czterokrotnie podnosi czułość świetlną dzięki inteligentnemu sterowaniu poziomem ISO podczas fotografowania oraz usuwaniu szumu przy obróbce wykonywanej po zrobieniu zdjęcia.

W obszarze robienia zdjęć przednim aparatem tzw. selfie ZenFone Zoom S nie zwalnia tempa. Otrzymał przedni aparat o jednej z największych rozdzielczości na rynku z matrycą SONY IMX 214 o rozdzielczości 13 Mpix i obiektywem z przysłoną f/2,0. W efekcie wykonamy nim zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, a dzięki technologii ASUS SuperPixel czułość świetlna jest zwiększona dwukrotnie. Dodatkowo dzięki funkcji „flasha ekranowego" przy słabym oświetleniu można wykorzystać ekran w charakterze lampy błyskowej.

Autofocus ASUS 0.03s TriTech+ to udoskonalony system automatycznej regulacji ostrości z nową technologią Dual Pixel PDAF, stanowiącą jedną z trzech technik regulacji ostrości wykorzystywanych w telefonie. Oprócz niej zastosowano autofocus laserowy drugiej generacji oraz autofocus ze śledzeniem obiektów. System TriTech+ automatycznie dobiera tę z trzech technik ogniskowania, która da najlepszy obraz fotografowanego obiektu, a ogniskowa ustawia się zaledwie w 0,03 sekundy.

Dla profesjonalistów istotne są z pewnością informacje, że smartfon pozwala nagrywać filmy w rozdzielczości 4K ze stałym autofocusem, w trybie ręcznym daje pełną kontrolę nad zaawansowanymi ustawieniami aparatu i będzie umożliwiał wykonywanie oraz zapis zdjęć w formacie RAW. Format ten zachowuje wszystkie dane obrazu uchwyconego przez matrycę, a zatem nadaje się najlepiej do poprawek i edycji, np. celem wydobycia drobnych szczegółów cienia lub korekty nadmiernie naświetlonych części fotografii. Strata jakości po obróbce pliku RAW jest znacznie mniejsza niż po edycji pliku JPEG. Funkcja ta będzie dostępna po aktualizacji systemu do Android 7.0 (Nougat).

ZenFone Zoom S zasilany jest baterią o pojemności 5000 mAh. W połączeniu z wydajnym, a jednocześnie energooszczędnym procesorem Qualcomm Snapdragon 625, wykonanym w technologii 14 nm, wystarcza to do nagrywania wideo w rozdzielczości 4K UHD aż przez ok. 6 godzin bez przerwy lub na 42 dni czuwania. Bateria może również pełnić funkcję power banku i szybko ładować inne urządzenia.

Ta niesamowita moc mieści się w smukłej obudowie wykonanej w całości z metalu z krawędzią 7,9 mm. Całe urządzenia waży 170 gramów i dostępne będzie na polskim rynku w kolorze czarnym (Navy Black).

ZenFone Zoom S jest wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 5,5 cala, rozdzielczości Full HD i jasności wynoszącej aż 500 cd/m2. Paleta kolorów pokrywa ponad 100 proc. przestrzeni barwnej NTSC. Filtr światła niebieskiego zapobiega zmęczeniu oczu przy długotrwałym patrzeniu na ekran.

Smartfon chroniony jest przez powłokę szklaną Corning Gorilla Glass 5, która jest o 70 proc. bardziej odporna na pęknięcie po upuszczeniu niż jej poprzednia wersja. Panel zaprojektowano tak, aby mieścił się w obudowie z piaskowanego aluminium. W wygodnym miejscu z tyłu znajduje się łatwo dostępny czytnik linii papilarnych.

Asus ZenFone Zoom S jest już dostępny w wybranych sklepach w Polsce. Cena wersji 4 GB RAM z 64 GB pamięci wewnętrznej kształtuje się na poziomie ok. 1999 zł.