Asus Zenfone 5 – znamy ceny

W jednym z polskich sklepów pojawił się na chwilę model Zenfone 5, co zostało uchwycone przez internautów. 1669 złotych - tyle trzeba będzie zapłacić za drugi najlepszy smarfon Asusa w ofercie (najwyżej w hierarchii jest Zenfone 5Z), jeśli okaże się, że cena widoczna w sklepie była prawdziwa. To tylko 70 złotych więcej niż za Huaweia P20 Lite.

ZenFone 5 jest pierwszym zaprezentowanym smartfonem napędzanym przez procesor Qualcomm Snapdragon 636, stworzony w 14-nanometrowym procesie produkcyjnym i wspierany przez nawet 6 GB pamięci RAM. Posiada on między innymi zdolność do wykorzystywania sztucznej inteligencji.

Asus Zenfone 5 wyróżnia się konstrukcją z bardzo wąską ramką otaczają ekran o przekątnej 6,2-cala. Stosunek wyświetlacza do obudowy to aż 90 procent. . Dzięki temu, pokryte szkłem obudowy smartfonów mają rozmiary charakterystyczne dla większości 5,5-calowych urządzeń. Do wykonywania zdjęć służy aparat bazujący na sensorze Sony IMX363 o rozmiarze piksela 1,4 µm oraz obiektywem z przysłoną f/1.8.