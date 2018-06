Taka ilością pamięci operacyjnej nie zmieściłaby się do obudowy smartfonu. Dlatego - mimo pierwotnych planów - Asus miał zrezygnować z jego produkcji.

10 GB pamięci RAM to więcej niż obecnie posiadają przeciętne, domowe komputery. Co system operacyjny Android mógłby zrobić z taką nadwyżką? Tego nie do końca wiadomo.

Ciekawe, czy tajwańska firma kiedykolwiek wróci do tego pomysłu.