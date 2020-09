Asus zaprezentował serię laptopów

Podczas panelu „Built for Brilliance" poznaliśmy nowe laptopy Asusa.

Wczorajszej zapowiedzi nowych procesorów Intela towarzyszyła również konferencja firmy Asus. Podczas prezentacji zobaczyliśmy kilka nowości.

Z nowymi CPU

Na prezentacji pojawiło się kilka interesujących modeli. ZenBook Flip S to sprzęt o grubości zaledwie 13,9 mm oraz masie 1,2 kg, wyposażony w ekran 4K wykonany w technologii OLED. Sprzęt obsługuje rysik rozpoznający, według deklaracji producenta, aż 4096 poziomów nacisku. To sprzęt typu 2 w 1, wyposażony w zawias ErgoLift 360 stopni. W obudowie znajdziemy procesor Core i7 11. generacji z grafiką Iris XE oraz do 16 GB RAM-u i dyskiem SSD o pojemności do 1 TB. Sprzęt zapewnia 15 godzin pracy na akumulatorze. Dokładna konfiguracja zależy od wybranego wariantu, podobnie jak w przypadku pozostałych modeli.

Inną nowinką był ZenBook S (UX393), laptop z ekranem 13,9 cali wykonanym w proporcjach 3:2 (rozdzielczość to 3300x2200). Urządzenie ma 15,7 mm grubości i masę 1,35 kg oraz metalową obudowę. Producent pokazał też ZenBooka 14 Ultralight, którego na tle pozostałych wyróżnia masa wynosząca zaledwie 980 gramów. By zredukować masę zastosowano smukłe ramki, zapewniające 92% pokrycia frontu ekranem.

Te oraz pozostałe zapowiedziane laptopy charakteryzuje przede wszystkim wykorzystanie procesorów Intela 11. generacji, obecność portów Thunderbolt 4 oraz zgodność ze standardem Wi-Fi 6. Asus podczas pokazu nawiązał też do platformy Intel Evo, stawiającej laptopom wymagania odnośnie podzespołów oraz czasu pracy na baterii, co pozwoli uzyskać im certyfikat Intel Project Athena. W przyszłym roku powinniśmy spodziewać się większej liczby modeli z taką naklejką.

fot. Asus