Asustor - nowy dysk sieciowy NAS

AS6302T może z powodzeniem pełnić rolę centrum domowej rozrywki. Urządzenie Asustora posiada wbudowany silnik graficzny, wspierający standardy kompresji HEVC i VP9, które mają zwiększyć efektywność działania multimediów i obrazu o nawet 30%. Do tego dochodzi też technologia dual-channel, pozwalająca otrzymać płynny obraz w jakości 4K, czy wejście HDMI 2.0, które również znacząco wpływa na jakość wyświetlanych filmów.

Nowoczesne „bebechy"

Za właściwe wyniki osiągane przez AS6302T odpowiada procesor Intel Celeron Apollo Lake, który według zapewnień producenta zapewnia o 30% lepszy wynik osiągany przez CPU I GPU w stosunku do procesorów poprzedniej generacji. Urządzenie wyposażono też w port USB 3.0 Type-C, pozwalający na podłączenie do NAS-a nawet najbardziej zaawansowanych technologicznie sprzętów.

Bez zmartwień o rachunki

Asustor przygotował też coś dla osób, które chcą mieć stały dostęp do NAS-a, ale boją się, że gdy urządzenie będzie włączone 24/7, przyjdzie im zapłacić astronomiczny rachunek za prąd. Zaradzić temu mają funkcje WOW (Wake on WAN) i WOL (Wake on LAN). Pierwsza z wymienionych pozwala na uruchomienie dysku sieciowego za pośrednictwem Internetu, druga zaś gdy użytkownik przebywa w tej samej sieci, co podpięty do niej NAS.

Windows czy Linux? Co za różnica!

Producentowi zależało na tym, by uprościć zarządzanie NAS-em. Służyć temu mają liczne aplikacje przeznaczone dla NAS-ów Asustora czy uproszczony system migracji danych. Dodatkowo AS6302T jest kompatybilny z różnymi systemami operacyjnymi, niezależnie czy użytkownik korzysta z Mac OS X, Linuxa czy Windowsa.

Haker płakał, gdy próbował złamać

Troszcząc się o posiadane na NAS-ie pliki, użytkownik może ustawić różny poziom RAID, określający sposób wykorzystania i współpracę między większą ilością dysków. Rozwiązanie to ma pozwolić na zwiększenie stopnia ochrony danych. AS6302T posiada też m.in. firewalla, program antywirusowy, opcję bezpiecznego łączenia czy 2-stopniowy system weryfikacji.

NAS jak archiwum

Podstawowym celem AS6302T jest przeprowadzanie backupu i przechowywanie plików. Produkt Asustora daje możliwość zapisania danych na którejś z popularnych publicznych chmur: Amazon S3, Dropbox, Google Drive, OneDrive itd. Istnieje też opcja magazynowania informacji przy pomocy aplikacji MyArchive, dzięki której podłączony do NAS-a dysk zamieni się w archiwum, zdatne do podłączenia do komputera.

Bezpieczny dom

NAS może również stać się centrum monitoringu, przekazującym na urządzenie mobilne obraz z maksymalnie czterech zamontowanych w domu czy biurze kamer. Jeśli użytkownik chce rozszerzyć sieć monitoringu na większą przestrzeń, może po prostu dokupić dodatkowe licencje do aż 25 kamer.

Dysk sieciowy AS6302T kosztuje około 1999 zł.