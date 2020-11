Atak Michała Anioła

W dzień urodzin...

Odkryty 4 lutego 1991 w Australii wirus Michelangelo zaatakował komputery szóstego marca 1992 roku. Nie był to pierwszy szkodnik w historii, ani nawet pierwszy wirus na PC. Ale był pierwszym, który przebił się do świadomości zwykłego człowieka i wywołał ogólnoświatową panikę. Nazwa przedstawiciela malware’u wzięła się stąd, że moment jego aktywacji przypadał na dzień urodzin słynnego renesansowego artysty, Michała Anioła. Przy czym sam programista zapewne nie miał o tym pojęcia – w kodzie wirusa nie znajduje się nic, co by wskazywało na jakikolwiek związek z włoskim rzeźbiarzem, a nazwę tę nadały mu media.

Antywirusowi podżegacze?

Co takiego robił Michelangelo? Po aktywacji nadpisywał sektory startowe dysku (także FAT), co de facto w tamtych czasach oznaczało utratę zgromadzonych tam danych. Obecność wirusa wykryto sporo przed tą feralną datą, co z jednej strony umożliwiło podjęcie skutecznych kontrdziałań, z drugiej wywołało medialną histerię, bowiem rozmaici dziennikarze oraz spece od komputerowego bezpieczeństwa wieszczyli niemalże armagedon, jaki miał niby nastąpić po szóstym marca. Niektórzy twierdzą wręcz, że za owymi panikarskimi przekazami stały firmy produkujące programy antywirusowe, które w owym czasie przeżywały okres niesamowitej prosperity – dziesiątki, jeśli nie setki, tysięcy użytkowników na gwałt kupowało i instalowało rozmaite antywirusy.

Owego dnia skutki działań Michelangelo były niewspółmierne do medialnego zamieszania, towarzyszącemu wirusowi – infekcji uległo zaledwie kilka tysięcy komputerów na całym świecie, podczas gdy pesymiści mówili o milionach i informatycznym paraliżu na globalną skalę.

fot. Comfreak/Pixabay