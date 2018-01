Ataki ukierunkowane na organizacje przemysłowe

Stały wzrost liczby i złożoności ataków na rynek przemysłowy sprawia, że ignorowanie problemów w zakresie cyberbezpieczeństwa może mieć katastrofalne skutki. 28% z 962 badanych przedsiębiorstw przemysłowych stanowiło cel ataków ukierunkowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. To o 8 punktów procentowych więcej niż w zeszłym roku. Stanowi to potwierdzenie prognoz ekspertów z działu ICS CERT Kaspersky Lab dotyczących pojawienia się specyficznego szkodliwego oprogramowania wykorzystującego luki w komponentach automatyki przemysłowej w 2018 r. Wzrost liczby najbardziej niebezpiecznych incydentów o ponad jedną trzecią wyraźnie sugeruje, że ugrupowania cyberprzestępcze wykazują znacznie większe zainteresowanie sektorem przemysłowym.

48% przedsiębiorstw przemysłowych twierdzi, że brakuje im wystarczającego wglądu w zagrożenia, na jakie narażona jest ta branża. Borykając się z brakiem widoczności sieci, 87% podmiotów przemysłowych odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy którekolwiek z incydentów naruszenia bezpieczeństwa technologii informatycznej lub operacyjnej (IT/OT), jakich doświadczyło w ostatnim roku, były złożone. Jest to mocny dowód na coraz większe zaawansowanie incydentów naruszenia bezpieczeństwa zarówno w infrastrukturze IT, jak i OT. W tej sytuacji nie dziwi fakt, że wykrycie incydentu naruszenia bezpieczeństwa zajmuje organizacjom przemysłowym średnio od kilku dni (34%) do kilku tygodni (20%). Liczby te pokazują, że w przypadku przedsiębiorstw posiadających infrastrukturę krytyczną konieczne jest stosowanie wyspecjalizowanych rozwiązań bezpieczeństwa, które są w stanie poradzić sobie z wieloma różnymi zagrożeniami, łącznie z atakami wykorzystującymi luki w zabezpieczeniach komponentów systemu automatyzacji przemysłowej.

Same organizacje przemysłowe są w pełni świadome konieczności posiadania wysokiej jakości ochrony przed cyberzagrożeniami. 62% pracowników przedsiębiorstw przemysłowych zdecydowanie uważa, że konieczne jest stosowanie bardziej wyrafinowanego oprogramowania bezpieczeństwa IT. Jednak, samo oprogramowanie nie wystarczy: prawie połowa (49%) respondentów z firm przemysłowych, tj. o 6% więcej w stosunku do innych sektorów, wini personel za niewłaściwe przestrzeganie zasad w zakresie bezpieczeństwa IT. Szkolenie w celu zwiększenia świadomości kwestii dotyczących cyberbezpieczeństwa jest koniecznością w organizacjach przemysłowych, zważywszy na to, że każdy pracownik, od administracji po personel fizyczny, odgrywa kluczową rolę w bezpieczeństwie przedsiębiorstwa oraz utrzymaniu ciągłości operacyjnej.