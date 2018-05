Audictus Adrenaline – bezprzewodowe słuchawki na każdą pogodę

Małe, lekkie i odporne na deszcz - tak w wielkim skrócie można opisać model Adrenaline z oferty marki Audictus. Słuchawki wykonano z aluminium i tworzywa ABS, a ich szczelność określana jest klasą IPX4. Oznacza to odporność na spryskanie wodą z różnych kierunków z natężeniem do 1 litra na minutę. Nie powinniśmy się więc martwić o słuchawki nawet podczas dosyć silnego deszczu.

Audictus Adrenaline łączą się z telefonem poprzez Bluetooth 4.1, co zapewnia dobrą jakość przesyłania danych i nie jest szczególnie obciążające dla baterii obu urządzeń. Producent twierdzi iż żywotność słuchawek na jednym ładowaniu to około 5 godzin. Ładowanie ich akumulatora, co odbywa się poprzez standardowe gniazdo micro USB, trwa mniej więcej 2 godziny.

Producent zastosował tu 9-milimetrowe przetworniki neodymowe o impedancji na poziomie 16 omów. Zostały one zamknięte w aluminiowej obudowie, otoczonej wkładkami „Memory Foam", co ma zapewnić lepsze dostosowanie się do kształtu ucha użytkownika. Adrenaline wyposażono także w mikrofon, znajdujący się na łączącym je przewodzie.

Audictus Adrenaline są dostępne na rynku w cenie 199 zł.