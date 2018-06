Audictus Dreamer – słuchawki o solidnej konstrukcji

Audictus Dreamer to dość lekki (130 gramów) model przeznaczony do słuchania muzyki. Pozbawione zbędnych dodatków, cechujące się prostym, ale eleganckim designem słuchawki wykonano tak, by korzystanie z nich było przyjemnym doznaniem. O jakość dźwięku dbają 40-milimetrowe, neodymowe przetworniki, a o komfort użytkowania wyłożone skórą nauszniki.

Solidność konstrukcji to także ważna cecha słuchawek, zwłaszcza tych używanych na zewnątrz, często przenoszonych i przez to bardziej narażonych na uszkodzenia. Audictus Dreamer może pochwalić się solidnym metalowym pałąkiem, co ma pozytywnie wpływać na wytrzymałość całej konstrukcji.

Audictus Dreamer to słuchawki przewodowe o zamkniętych nausznikach średniej wielkości. Na kablu umieszczono regulator głośności, co pozwala na wygodne operowanie natężeniem dźwięku bez konieczności sięgania po telefon. Wbudowany w pilot przewodowy mikrofon umożliwia wygodne prowadzenie rozmów, na przykład wtedy gdy telefon mamy schowany w kieszeni.

Audictus Dreamer są dostępne na rynku w cenie 149 zł.