Audictus Dynamo - głośnik, który nie potrzebuje kabli

Niewielki Audictus Dynamo jest dobrym rozwiązaniem dla osób aktywnych. Dzięki małym gabarytom i wytrzymałej konstrukcji można go zabrać właściwie wszędzie. Na pieszą wycieczkę, czy na podróż rowerem. Dynamo może i jest niewielki, ale jak zapewnia producent ma kilka naprawdę dużych zalet.

Wszędzie, bez względu na warunki

Mobilny głośnik powinien dobrze znosić wszystko, co może go spotkać poza bezpieczną, domową przestrzenią. Audictus Dynamo może zostać z powodzeniem zabrany nie tylko na spacer czy biwak, ale też na spływ kajakowy, niekoniecznie po najspokojniejszej rzece. Urządzenie jest wodoodporne. Nie straszne mu zachlapanie czy nawet pełne zanurzenie. Pod wodą (do głębokości 1 m) wytrzyma 30 minut. Ulewa może więc popsuć biwak, ale Audictusa Dynamo nie zepsuje.

Wytrzymały

Audictus Dynamo nadaje się nie tylko na krótkie spacery. Jego bateria o pojemności 1300 mAh ma wytrzymać około 7 h nieprzerwanej pracy. Producent zapewnia, że ten niewielki głośnik znakomicie znosi wszelkie wstrząsy. Jego obudowa jest wykończona gumą, co sprawia wrażenie, że jest bardziej solidny, ale też nie wyślizgnie się z rąk.

Poręczny i bezprzewodowy

Audictus Dynamo łączy się ze źródłem sygnału (telefonem) poprzez Bluetooth 2.1 lub NFC. Dzięki wbudowanym przyciskom pozwala nie tylko na regulację głośności, ale też na odbieranie połączeń, co może być szczególnie przydatne w terenie, gdzie sięganie po telefon nie zawsze bywa wygodne. Zwłaszcza, że głośnik można zawiesić sobie np. przy pasku czy na plecaku. Ma on bowiem swój własny, solidny sznurek.

Za głośnik przyjdzie nam zapłacić ok. 149 zł.