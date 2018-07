Audiofilskie słuchawki Sennheiser Hd 820 dostępne w Polsce

Unikatowa konstrukcja z zastosowaniem szkła

Podczas gdy słuchawki tej klasy z reguły są otwarte, nowy model Sennheisera zrywa z tą zasadą, jednocześnie zapewniając dźwięk audiofilskiej jakości. Wysoka wydajność i czystość brzmienia została osiągnięta dzięki zastosowaniu szklanej pokrywy nad każdym przetwornikiem. Opatentowana konstrukcja z użyciem zakrzywionego szkła służy do odbicia fal dźwiękowych z tylnej części przetwornika do dwóch komór absorbera, co minimalizuje rezonans i tworzy idealną akustykę wewnątrz słuchawki.

Jeszcze lepsze brzmienie

Wyprodukowane w Niemczech słuchawki są wyposażone w wytrzymały metalowy pałąk z wewnętrznym elementem tłumiącym oraz pokryte srebrem kable OFC i pozłacane wtyczki. Wkładki nauszników zostały wykonane ręcznie z niealergicznej skóry syntetycznej wysokiej jakości i mikrofibry, aby zamortyzować nacisk i jednocześnie odizolować słuchacza od hałasu otoczenia. Wszystkie elementy i materiały zostały starannie dobrane, aby całość zachwycała pod każdym względem, zapewniając przede wszystkim niezrównane doznania dźwiękowe.

Słuchawki są dostępne na oficjalnej producenta w katalogowej cenie 9999 zł.