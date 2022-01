Automatyczne zakupy w Żabce Nano

Kasjer nie przywita cię

Pierwszy tego typu punkt powstał w czerwcu ubiegłego roku w Poznaniu. Od tego czasu możemy dokonać zakupów już w sześciu miastach: w Gdańsku, Krakowie, Piasecznie, Poznaniu, Sopocie i Warszawie. Żabka Nano jest największą siecią sklepów autonomicznych w Europie.

Pierwsze placówki były połączone z aplikacją mobilną, która umożliwiała zarówno wejście do środka, jak i płatność za zakupy. Obecnie rozwijany jest model store-in-the-store, polegający na możliwości wejścia do punktu, posiadając dowolną kartę płatniczą, a po dokonaniu zakupów zrealizowanie płatności automatycznie.



Stosowana we wszystkich sklepach innowacyjna platforma AiFi jest systemem opartym na kamerach i uczeniu maszynowym do rozpoznawania zdjętych z półek produktów i automatycznie finalizującym płatność po wyjściu ze sklepu.

Klient pozostanie anonimowy

Jak zapewnia sieć, system nie identyfikuje klientów i nie zapamiętuje obrazu, co gwarantuje pełne zachowanie prywatności i bezpieczeństwo.

„ (...) jeszcze w pierwszym kwartale tego roku uruchomimy kolejnych kilkanaście punktów" – mówi Tomasz Suchański, prezes Grupy Żabka.

Do tej pory z nowoczesnej formuły zakupów w Żabce Nano skorzystało już kilkanaście tysięcy klientów, asortyment w zależności od lokalizacji obejmuje od 450 do 1500 produktów.

fot. Żabka Polska