Autonomiczny samochód Apple’a już w 2025 roku?

Pogłoski o iCarze

Bloomberg informuje, że Apple już w 2025 roku zaprezentuje własny pojazd autonomiczny. Oznaczałoby to znaczne przyspieszenie planów wejścia koncernu na rynek motoryzacyjny. Program samochodowy Apple'a nosi nazwę Project Titan.

Według raportu pojazd byłby pozbawiony kierownicy oraz pedałów, a siedzenia miałyby układ w kształcie litery U.

Chociaż we wrześniu z firmy odszedł Doug Field, dyrektor programu Project Titan, to koncern nie zamierza rezygnować z walki o miejsce wśród producentów aut elektrycznych, w tym modeli autonomicznych.

Następca Fielda, Kevin Lynch, poprzednio dyrektor ds. oprogramowania Apple Watch wyznaczył firmie ambitne cele w dziedzinie motoryzacji. Lynch założył, że jeżeli koncern opracuje w najbliższym czasie system autonomicznej jazdy, to wyprodukowanie samochodu do 2025 roku będzie realne.

Dan Ives, analityk w amerykańskiej firmie inwestycyjnej Wedbush Securities mówi: „nadal wierzymy, że to nie kwestia tego, czy, a kiedy, Apple weźmie udział w wyścigu producentów pojazdów elektrycznych; firmie byłoby lepiej współpracować z rywalem, takim jak Tesla czy Volkswagen, biorąc pod uwagę wyzwania związane z produkcją samochodów". Bloomberg twierdzi, że Apple omawiał współpracę z producentami pojazdów.

W raporcie można przeczytać, że specjaliści biorący udział w pracach programu Project Titan są ostrożni co do premiery pojazdu w roku 2025. Uważają, że to raczej niemożliwe, nawet przy daleko posuniętych pracach nad systemem autonomicznej jazdy, chipami i zaawansowanymi czujnikami.

Bloomberg napisał, że Apple rozważa przesunięcie daty rozpoczęcia sprzedaży pojazdu lub początkowe wyposażenie go w ograniczone funkcje. Pomimo bardzo zaawansowanych prac nad elektroniką autonomicznego pojazdu, koncern bierze pod uwagę zastosowanie w samochodzie w awaryjnego trybu ręcznego prowadzenia.

Project Titan powstał w 2014 roku, jednak niewiele o nim wiadomo. Według „Guardiana" już w roku 2015 Apple szukał w Kalifornii bezpiecznych lokalizacji do testów pojazdów autonomicznych. Opóźnienia w programie tłumaczone są częstymi zmianami w kadrze zarządzającej projektem.

Apple nie skomentował rewelacji z raportu Bloomberga.

fot. PaoloCesar – Pixabay