Awaria, której nigdy nie było

W 2019 roku europejski system GNSS (Global Navigation Satellite System) zanotował do dziś niewyjaśnione przestoje w działaniu: 11 lipca agencja GNSS opublikowała na swojej stronie internetowej pierwsze ostrzeżenia dla firm i agencji rządowych używających tego systemu, po paru dniach kolejne – z sugestią, by użytkownicy skorzystali z alternatywnych systemów nawigacji i łączności.

Krótko mówiąc, przez tydzień komunikacja za pośrednictwem Galileo była niemożliwa, co bardzo podważyło wiarygodność tego europejskiego projektu satelitarnego. Jednak nie zdaniem samej agencji – opublikowany w zeszłym tygodniu kwartalny raport o wydajności systemu pokazuje, że nawet przekroczył on założone cele i w lipcu, sierpniu oraz wrześniu działał optymalnie. Potwierdzają to wykresy pełne pozytywnego zielonego koloru ilustrującego poprawne funkcjonowanie Galileo w tych miesiącach (zob. zdjęcie).

Czy to przekłamanie? Nie – to statystyka. Owszem, przez sześć dni w lipcu pojawiły się momenty dające wynik wydajności na poziomie zero, ale w innych dniach miesiąca satelity notowały dostępność na poziomie 81,27% (przy założonych 77%), co po uśrednieniu wyniku daje dla każdego dnia w pełni zadowalający pozytywny wynik. Przy takiej prezentacji wydaje się, jakby całego zdarzenia polegającego na kompletnej awarii systemu po prostu nie było.

Informacja o „incydencie" z lipca pojawia się, owszem, pod koniec raportu, ujęta w okrągłych zdaniach: „W dniu 10 lipca 2019 r. Galileo został dotknięty incydentem technicznym związanym z jego infrastrukturą naziemną, który doprowadził do przerwania świadczenia usług wstępnej nawigacji i pomiaru czasu Galileo. Problem techniczny dotyczył wyłącznie infrastruktury naziemnej w centrach kontroli Galileo, a nie satelitów Galileo. Incydent ten miał wpływ na funkcję określania czasu i orbity. Było to spowodowane szeregiem niepowiązanych ze sobą zdarzeń, które miały wpływ na synchronizację elementów systemu naziemnego Galileo. Uniemożliwiło to prawidłowe generowanie komunikatów nawigacyjnych, w rezultacie czego nie było połączenia z całą konstelacją Galileo. W związku z tym usługi te zostały uznane za nienadające się do użytku".

A zatem system nie nadawał się do użytku przez tydzień, nie przeszkodziło to jednak agencji w odtrąbieniu sukcesu i uznaniu, że letni kwartał pracy GNSS Galileo przyniósł efekt nawet lepszy od zakładanego...

źródło: Kwartalny raport europejskiej agencji GNSS (Galileo)