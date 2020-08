BLIK dominuje w sieci

Milion transakcji dziennie

Spółka Polski Standard Płatności (PSP), pochwaliła się w serwisie Twitter rosnącą popularnością usługi BLIK. Pod koniec czerwca aktywnie korzystało z niej ponad 5 mln osób.

Bo siedzieli w domach

W drugim kwartale br. niewiele zabrakło, aby użytkownicy BLIK-a dokonali 100 milionów transakcji. Ostatecznie było ich 97,4 mln – oznacza to, że co sekundę siedem osób regulowało płatności za pomocą aplikacji spółki PSP. Dzienna liczba realizowanych operacji przekracza milion (ok. 1,070 mln).

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 r. liczba transakcji wyniosła 175,3 mln. Dla porównania, w całym 2019 r. wykonano ich o niespełna jedną trzecią więcej (217,8 mln), zaś w roku 2018 prawie dwukrotnie mniej (91 mln).

Wyniki transakcyjne BLIKA w 2 kwartale 2020 https://t.co/y8vggkfKD9 — BLIK (@BLIKmobile) August 20, 2020

Same wzrosty nie powinny dziwić: w pierwszej połowie roku rozpoczęła się powszechna, przymusowa kwarantanna i handel w dużym stopniu przeniósł się do sieci. Polacy dokonywali za pośrednictwem internetu nawet zakupów spożywczych.

Sieć w górę, bankomaty w dół

Operator BLIK-a odnotował znaczący wzrost liczby transakcji przeprowadzonych w internecie: zwiększyła się ona o ponad jedną czwartą (27%) między pierwszym a drugim kwartałem (skok z 57,3 mln do 73 mln operacji). Dla porównania, liczba płatności dokonywanych w sieci za pomocą plastikowych kart wyniosła w pierwszym kwartale br. 33,1 mln (dane dla kart za drugi kwartał niie są jeszcze znane, ale BLIK uzyskał nad nimi przewagę już w 2018 r.).

Między dwoma pierwszymi kwartałami zwiększyła się także liczba przelewów na numer telefonu wykonywanych za pomocą BLIK-a (wzrost z 7,2 do 10,6 mln transakcji, czyli o 47%). W porównaniu z drugim kwartałem 2019 r. (3,6 mln operacji) oznacza to wzrost o ponad 190%.

Zmniejszyła się z kolei liczba wypłat z bankomatów wykonywanych z wykorzystaniem aplikacji spółki PSP. Z urządzeń ATM skorzystało nieco ponad 5 mln blikowiczów (spadek o 11% w porównaniu z pierwszym kwartałem).

Uwaga na oszustów

Należy wspomnieć jednak o czymś, o czym PSP nie mówi, podając informacje o rekordowych wynikach. BLIK nie realizuje procedury obciążenia zwrotnego (chargeback), czyli zwrotu pieniędzy w przypadku przelania ich na konto nieuczciwego sprzedawcy albo usługodawcy. Z takiego udogodnienia korzystają natomiast użytkownicy kart płatniczych – procedura reklamacyjna jest prowadzona w imieniu klienta przez wydawcę karty.

fot. Polski Standard Płatności