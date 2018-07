BUQU – powiew świeżości wśród powerbanków

Do wyboru mamy kilkanaście modeli - począwszy od soczystych arbuza i ananasa, przez zwierzęta (świnka, pingwin, kaczuszka) po tak modne wśród kobiet puszyste pompony. Jest też duszek (świecący w ciemności), granat i ciastko - ten ostatni inspirowany osobą światowej klasy DJ'a - Steve'm Aoki.

Niebanalny, ciekawy i zabawny design to jednak nie wszystko. Ogromną wagę przywiązano do tego, aby BUQU były maksymalnie praktyczne i funkcjonalne. Pierwszą rzeczą, która zasługuje na pochwałę są niewielkie gabaryty i niska waga. W połączeniu z zamontowanym metalowym klipsem, daje nam to brelok, który możemy przypiąć gdziekolwiek chcemy - do plecaka, paska czy szlufki od spodni.

Takie rozwiązanie ułatwia nam zabranie ze sobą powerbanka oraz umożliwia nam korzystanie z niego „w biegu" - niezależnie czy wybieramy się na spacer, rower, zakupy czy imprezę. Pojemność powerbanka to 2500mAh a wiec niedużo w porównaniu z innymi modelami dostępnymi na rynku. Z drugiej strony taką pojemność można porównać do klasycznej pojemności baterii montowanych w naszych telefonach, co oznacza, że z BUQU w przybliżeniu dwukrotnie wydłużymy czas działania naszego smartfona.

Każdy powerbank BUQU wyposażono w klasyczne złącza - microUSB służące do ładowania urządzenia oraz USB-A, do którego podłączamy telefon. Praktycznym dodatkiem jest ledowy wskaźnik naładowania powerbanka.

Sugerowana cena detaliczna: 109zł / 119 zł.