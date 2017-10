Bad Rabbit – nowa odmiana ransomware

Z tego, co udało się ustalić do tej pory, użytkownik musi pobrać ze skompromitowanych witryn i ręcznie uruchomić dropper, który łudząco przypomina aktualizację wtyczki Flash Player.

Podobnie jak w przypadku wirusa Nyetya, Bad Rabbit wykorzystuje niestandardową wersję narzędzia do odzyskiwania haseł mimikatz i wykorzystuje udziały sieciowe SMB do próby rozprzestrzeniania się na dalsze hosty w sieci lokalnej.

Atak łączy w sobie technikę rozpowszechniania złośliwego oprogramowania ze skompromitowanych witryn z funkcjonalnością robaka znanego z ostatnich ataków WannaCry i Netya (Not-Petya).

Na podstawie aktualnych informacji, szkodliwe oprogramowanie było aktywne przez około sześć godzin zanim witryna je rozpowszechniająca została zablokowana. Atak ten jest jednak dowodem na to, że cyberprzestępcy stale uczą się i starają się udoskonalić techniki ataku. Cisco Talos stale monitoruje środowisko zagrożenia w celu zapewnienia ochrony przed najnowszymi zagrożeniami.

Rekomendacje:

Firmy i instytucje muszą zadbać o holistyczne podejście do bezpieczeństwa, które uwzględnia blokowanie dostępu do złośliwych stron internetowych, blokowanie pobierania złośliwego oprogramowania, niedopuszczanie do zainfekowania urządzeń przez zastosowanie ochrony punktów końcowych, tworzenie kopii zapasowych i edukację użytkowników.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL