Badania DuckDuckGo udowadniają, że ludzie zaczęli dbać o prywatność

Czy rzeczywiście dbamy o ochronę prywatności? Choć teoretycznie powinno to być dziś ważne dla wszystkich, to często pojawiają się dowody pokazujące, że sami użytkownicy niekoniecznie przejmują się swoim bezpieczeństwem - wystarczy spojrzeć na listę najpopularniejszych haseł. Wynika to często z niewiedzy, a jeszcze częściej po prostu z lenistwa. Jednak badania przeprowadzone przez DuckDuckGo (autorów popularnej wyszukiwarki będącej alternatywą dla Google) pokazują, że świadomość problemu wśród użytkowników rośnie.

Bazując na losowej, reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców USA, twórcy wyszukiwarki wykazali, że aż 79,2% (możliwy błąd +/- 2,3 pkt procentowego) zadbało o dostosowanie ustawień prywatności na swoich kontach w serwisach społecznościowych. W tym celu podjęli następujące działania:

43,1% usunęło swoje informacje personalne lub część archiwalnych postów,

25% ustawiło swoje profile jako prywatne,

34,8% zdecydowało się wyłączyć tagi związane z lokalizacją,

38,2% zmieniło uprawnienia aplikacji.

Dodatkowo około 23% użytkowników zdecydowało się na skasowanie lub deaktywowanie swojego konta w mediach społecznościowych - z tego 28,5% dotyczyło profilu na Twitterze, a 30,5% na Instagramie.

DuckDuckGo wyróżnia też inne działania mające na celu zabezpieczenie konta. Oto najpopularniejsze z nich:

38,6% badanych zdecydowało się na zainstalowanie menedżera haseł,

32,3% włączyło w przeglądarce ustawienie Do Not Track,

24,1% zaczęło używać sieci VPN,

19,1% zainstalowało dodatkowe rozszerzenia przeglądarki lub aplikacje blokujące śledzenie.

Autorzy ankiety przepytali też grupę badawczą, które urządzenia są dla nich najważniejsze, jeśli chodzi o ustawienia związane z prywatnością. Ankietowani mieli osobno określić wagę ochrony prywatności - w pięciostopniowej skali - dla smartfonów, komputerów PC oraz urządzeń smart home. Co ciekawe, najbardziej obawiają się oni szpiegowania w... salonie - najwięcej użytkowników (aż 49,8%) wskazało odpowiedź „szalenie ważne" w odniesieniu do sprzętów smart home. Cieszy fakt, że w przypadku każdego z analizowanych urządzeń odpowiedź „bardzo ważne" lub „szalenie ważne" wskazało przynajmniej 64% respondentów. To oznacza, że kwestia ochrony prywatności coraz mocniej przebija się do powszechnej świadomości.

fot. DuckDuckGo