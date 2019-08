Baidu drugi w świecie asystentów głosowych

Baidu, chiński potentat w dziedzinie wyszukiwania jest obecnie drugim co do wielkości sprzedawcą asystentów głosowych (inteligentnych głośników, smart speakerów) – wynika tak z raportu agencji Canalys.

Palmę pierwszeństwa w tej dziedzinie wciąż dzierży Amazon. Przedsiębiorstwo to sprzedało w drugim kwartale bieżącego roku 6,6 miliona urządzeń (dało to koncernowi 25-procentowy udział w rynku). Z kolei firma Baidu przejęła już 17,3 procent rynku światowego, sprzedając w drugim kwartale 4,5 miliona asystentów; oznacza to wzrost udziałów o 3700 procent (w porównaniu z rokiem ubiegłym). Google spada na trzecie miejsce ze sprzedażą 4,3 miliona urządzeń (16,7 procent udziałów w rynku).

Firma Baidu początkowo koncentrowała się na dostarczaniu asystentów klasy premium (takich jak Teenage Engineering/Raven H), ale sprzedawały się one słabo. Chiński koncern zwiększył natomiast sprzedaż znacznie tańszych modeli. Podstawowy głośnik Xiaodu kosztuje 89 juanów (około 12 dolarów). W rezultacie Baidu wyprzedził dotychczasowego krajowego dostawcę asystentów głosowych – holding Alibaba – już w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Należy zaznaczyć, że w dziedzinie smart speakerów Baidu i Google nie są bezpośrednimi konkurentami. Chiński koncern sprzedaje swoje produkty wyłącznie na rynku krajowym, zaś Google działa niemal wszędzie poza Państwem Środka. Jednak analitycy podkreślają stale rosnący potencjał chińskich platform sztucznej inteligencji i twierdzą, że szefowie Baidu nie będą musieli martwić się z powodu ewentualnego powrotu Google'a do Chin.

Z kolei firma Google wyrusza na podbój miliardowego rynku w Indiach ze swoim asystentem głosowym wyposażonym w dotykowy ekran LCD. Google Nest Hub, podobnie jak sprzęt produkowany przez Baidu, służy do sterowania urządzeniami w inteligentnym domu; da się go również wykorzystać w charakterze zaawansowanego domofonu albo systemu monitoringu. Asystent taki kosztuje w Indiach 9999 rupii, czyli około 139 dolarów.

fot. Baidu