Bankowość internetowa zyskuje

Związek Banków Polskich opublikował raport NetB@nk

Z dokumentu wynika, że w II kwartale br. liczba aktywnych indywidualnych klientów bankowości internetowej przekroczyła 19 mln.. Zwiększyła się także liczba rachunków klientów indywidualnych mających umowy umożliwiające dostęp do e-bankowości. Na koniec II kwartału było ich 37,59 mln, co oznacza wzrost o 0,67 % w stosunku do poprzedniego kwartału.

Również coraz więcej klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw korzysta z bankowości internetowej. Ich liczba przekroczyła 3 mln.

Klienci przekonują się do bankowości mobilnej

Coraz więcej osób korzysta także zdalnie z usług bankowych. Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych znacznie wzrosła w II kwartale 2020 r. i wyniosła 12,93 mln. Ponad połowa z tych użytkowników określana jest jako „mobile only". Oznacza to, że przynajmniej raz w miesiącu logują się one do aplikacji mobilnej. Nie korzystają natomiast z tradycyjnej bankowości elektronicznej.

Podsumowania ostatnich kwartałów wskazują, że cyfryzacja usług z sektora bankowego przynosi oczekiwane rezultaty. Ma na to wpływ również pandemia, w wyniku której wielu użytkowników po raz pierwszy doceniło zalety bankowości internetowej.

fot. Athree23 - Pixabay