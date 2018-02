Battle for Azeroth zadebiutuje tego lata

Gracze, którzy zakupią w przedsprzedaży Battle for Azeroth, mogą rozpocząć wysiłki na rzecz zwerbowania przedstawicieli czterech spośród ras sprzymierzonych wprowadzonych w tym dodatku. Reprezentują oni ludy, u boku których gracze walczyli na Zniszczonych Wyspach i na Argusie w ostatnim dodatku do gry, Legion. Aby zaskarbić sobie ich szacunek, należy wykonywać zadania i zdobywać reputację. Gdy to się powiedzie, gracze odblokują możliwość tworzenia postaci wywodzących się z tych ras i wzięcia udziału w nowych przygodach w Azeroth. Bohaterowie Przymierza mogą włączyć w szeregi swojej frakcji mroczne elfy Pustki i pełnych męstwa Świetlistych draenei. Z kolei gracze lojalni wobec Hordy staną ramię w ramię z pradawnymi Dziećmi Nocy i szlachetnymi taurenami z Wysokiej Góry. Po premierze dodatku możliwe będzie rekrutowanie kolejnych ras sprzymierzonych.

Zakup w przedsprzedaży dodatku Battle for Azeroth zapewnia też możliwość błyskawicznego awansu wybranej postaci na poziom 110. Dzięki temu gracze mogą wkroczyć na front wielkiej bitwy w pełni gotowi do walki. Po premierze dodatku gracze wyruszą po wsparcie do żeglarskiego królestwa Kul Tiras i do trolli z Imperium Zandalariańskiego. Powalczą też o kontrolę nad strategicznie umiejscowionym Burzogrodem w ramach dwudziestoosobowej kooperacyjnej misji na Froncie Wojennym oraz wezmą również udział w Wyspiarskich wyprawach, wojując w niewielkich grupach o zasoby rozsiane po zdradliwym, nieodkrytym terenie.

Edycje standardowa i cyfrowa deluxe

Dodatek Battle for Azeroth jest już dostępny w przedsprzedaży w cyfrowej edycji standardowej (sugerowana cena detaliczna 49,99 EUR) oraz cyfrowej edycji deluxe (sugerowana cena detaliczna 59,99 EUR). Oprócz gry edycja cyfrowa deluxe obejmuje również zawartość dodatkową.