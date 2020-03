Będzie głosowy asystent Spotify

Spotify ma wkrótce dostać kolejną funkcję – wewnętrznego asystenta głosowego, który pozwoli na obsługiwanie aplikacji bezdotykowo.

Do tej pory mogliśmy korzystać ze wsparcia Asystenta Google czy Siri do przełączania utworów w Spotify, jednak twórcy serwisu postanowili stworzyć własny system głosowy do poruszania się po aplikacji. Trwają prace nad oprogramowaniem. Jak donosi Jane Manchun Wong, technologiczna blogerka znana ze śledzenia zmian w kodach różnych aplikacji, „Hey Spotify" zostało już oddane do użytku niewielkiej grupie testowych użytkowników platformy streamingowej. Testy obejmą m.in. częstotliwość korzystania z funkcji. W przypadku braku zainteresowania tym rozwiązaniem dalsze prace nad rozszerzeniem głosowym mogą zostać całkowicie zaniechane.

W tweecie opublikowanym przez Wong czytamy, że wybrańcy mogą aktywować usługę głosowo wezwaniem „Hey Spotify", a następnie wydawać asystentowi głosowemu (muzycznemu) komendy co do wyboru playlisty i sposobu odtwarzania utworów. Istotny jest fakt, że asystent działa wyłącznie wtedy, gdy aplikacja jest już aktywna i otwarta. Nie uruchomimy więc Spotify na wezwanie, gdy telefon znajduje się w kieszeni bez włączonego programu.

Funkcja może być szczególnie przydatna dla kierowców, którzy będą mogli poprosić asystenta np. o ponowne odtworzenie albumu, zamiast ręcznie przełączać się między opcjami w aplikacji. Za pomocą Asystenta Google możemy tylko wybrać konkretny utwór do odsłuchania – nie obsługuje on zapisanych playlist. „Hey Spotify" ma już posiadać takie funkcje.

fot. Spotify