Będzie mniej podejrzanych połączeń

Zwalczanie fałszywych połączeń automatycznych

Od 30 czerwca br. dostawcy usług telekomunikacyjnych w USA muszą wdrożyć tzw. mechanizm STIR/SHAKEN dla połączeń wykorzystujących model IP (Internet Protocol). Ma on chronić klientów przed niechcianymi i nielegalnymi połączeniami nawiązywanymi przez automaty (tak zwanymi robocallami), a w efekcie także przed oszustwami popełnianymi tą drogą. Automaty podszywające się pod numery telefonów, które wydają się odbiorcy bezpieczne, wykorzystywane są między innymi do wyłudzania danych.

STIR/SHAKEN – co to takiego?

Na mechanizm STIR/SHAKEN składa się zestaw standardów i protokołów, które służą uwierzytelnieniu i weryfikacji tożsamości (identyfikatora) osoby dzwoniącej. Łączy on dwa standardy bezpieczeństwa: Secure Telephone Identity Revisited (STIR) i Signature-based Handling of Asserted Information Using toKENs (SHAKEN).

Połączenia przechodzące przez współpracujące ze sobą sieci telefoniczne mają być „podpisywane" jako wiarygodne (nawiązywane ze zweryfikowanego numeru) przez operatorów inicjujących rozmowę, a następnie zatwierdzane przez kolejnych operatorów, zanim dotrą do odbiorców. Wszystko to ma zwiększyć bezpieczeństwo osób, które odbierają telefon, gdy połączenie jest inicjowane przez nieznany im numer.

Sprawdź w bazie

Technologia STIR/SHAKEN ograniczy możliwość podszywania się pod identyfikator dzwoniącego, ułatwi też właścicielom telefonów i organom ścigania rozpoznanie źródła nielegalnych połączeń automatycznych. Obowiązek wdrożenia tego mechanizmu – od 30 czerwca br. – przez operatorów w USA wynika z ustawy zwanej w skrócie TRACED (Telephone Robocall Abuse Criminal Enforcement and Deterrence Act), podpisanej w grudniu 2019 roku.

Za egzekwowanie tego obowiązku odpowiedzialna jest Federalna Komisja Łączności (Federal Communications Commission, FCC). Operatorzy telekomunikacyjni już od kwietnia br. musieli w specjalnej bazie Robocall Mitigation Database poświadczyć wdrożenie mechanizmu STIR/SHAKEN i przedstawić swoje strategie zapobiegania niechcianym połączeniom automatycznym. Graniczną datą wpisania do bazy jest 30 czerwca br. Tylko mniejsi operatorzy, o liczbie subskrypcji do 100 tysięcy, mają czas na wdrożenie STIR/SHAKEN do 30 czerwca 2023 roku.

Za fałszowanie identyfikatora połączeń może zostać nałożona grzywna w wysokości do 10 tysięcy dolarów. W Kongresie Stanów Zjednoczonych jest już jednak złożona ustawa, która przewiduje zaostrzenie przepisów i zwiększenie kary do 20 tysięcy dolarów.

fot, Icons8 Team – Unsplash