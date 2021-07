Będziemy czytać na kolorowym e-papierze

Jakość cyfrowego ekranu w czytnikach

Jedną z zalet technologii wykorzystywanej w czytnikach elektronicznych jest jej energooszczędność. Wadą był dotychczas brak w wyświetlaczach czytników koloru, do którego przyzwyczaiły nas tablety, laptopy i smartfony. Naukowcy z Uniwersytetu Technicznego Chalmersa przekroczyli ten próg i opracowali kolorowy e-papier.

Wolfram, platyna i złoto

Czytniki elektroniczne wyposażone są w ekrany odblaskowe z polimerami przewodzącymi prąd elektryczny, które odbijają i pochłaniają padające na nie światło. Dzięki temu zużywają one bardzo mało energii i nie męczą oczu. Zespół z Uniwersytetu Technicznego Chalmersa od kilku lat pracuje nad tym, by ekrany takie były w stanie pokazać również wyraźne kolory.

Już w 2016 roku w Szwecji powstał pełnokolorowy, elastyczny e-papier. Był on bardzo cienki (miał grubość mniejszą niż 1 mikron) i energooszczędny (zużywał 10 razy mniej energii niż czytnik Kindle). Na powierzchni wyświetlacza umieszczone były elementy przewodzące prąd elektryczny. Zastosowano kombinację czerwonych, zielonych i niebieskich pikseli. W rezultacie udało się pokazać różne kolory, ale ich jakość nie była optymalna.

Teraz naukowcy wypróbowali nową metodę – odwrócony wzór. Użyli tego samego co poprzednio porowatego, nanostrukturalnego materiału zawierającego trójtlenek wolframu, złoto i platynę, ale umieścili go pod pikselowaną nanostrukturą odtwarzającą kolory, a nie nad nią (jak poprzednio). To sprawiło, że użytkownik takiego e-papieru znacznie wyraźniej widzi wyświetlane barwy.

Kolorowy i jaśniejszy

Celem zespołu jest stworzenie elektronicznego papieru, który będzie mógł konkurować z energochłonnymi ekranami cyfrowymi tabletów, smartfonów i laptopów. Badacze twierdzą, że nowy wyświetlacz jest dużo lepszy pod względem koloru i jasności niż obecnie sprzedawane czytniki e-booków.

Problemem w masowej produkcji e-papieru z zastosowaniem tej technologii jest konieczność wykorzystania rzadkich i drogich materiałów (złota i platyny). Co prawda bardzo cienki ekran wymaga niewielkich ilości tych metali szlachetnych, naukowcy będą jednak dążyć do jeszcze większego ograniczenia ich użycia. Zdaniem badaczy takie energooszczędne i zdrowe dla oczu ekrany mogłyby trafić nie tylko do czytników, ale też do telefonów, tabletów i na billboardy.

Więcej na temat technologii można przeczytać w czasopiśmie „Nano Letters".



fot. Perfecto Capucine – Unsplash