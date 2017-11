BenQ - zakrzywiony monitor z HDR, USB-C i FreeSync

USB-C - jeden kabel do wszystkiego

EX3501R wyposażono w najnowsze gniazdo USB-C umożliwiające przesyłanie jednym kablem sygnału audio, wideo oraz danych.

100Hz i AMD FreeSync

Wysoka częstotliwość odświeżania i funkcja AMD FreeSync umożliwiają płynne oglądanie szybkich akcji w dynamicznych grach i filmach.

B.I. Plus czyli inteligentna kontrola jasność i temperatury obrazu

Brightness Intelligence Technology Plus (B.I. +Tech) to inteligentne, automatyczne dostosowywanie jasności i temperatury barwowej wyświetlanego obrazu do jasności i temperatury barwowej otoczenia. Jasność obrazu dostosowywana jest także do analizowanej na bieżąco, wyświetlanej treści. Oznacza to, że doskonale widoczne są szczegóły zarówno w najciemniejszych jak i najjaśniejszych partiach nawet szybko zmieniających się obrazów. Funkcja znakomicie poprawia komfort oglądania filmów i innych materiałów wideo.

Low Blue Light i Flicker-Free

W trosce o jak najmniejsze męczenie wzroku w monitorze zastosowano niemigoczące podświetlenie ekranu LED (Flicker-Free) oraz ulepszoną technologię ocieplenia obrazu (Low Blue Light). Polega ona na usunięciu z widma światła podświetlającego ekran najbardziej szkodliwej dla oczu niebiesko-fioletowej składowej widma. Rozwiązanie to nie zaburza kolorystyki oglądanego obrazu a znacznie zmniejsza zmęczenie oczu.