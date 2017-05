BenQ EW2770QZ – pierwszy monitor z funkcją Brightness Intellgence Plus

BenQ EW3270ZL to pierwszy monitor z nowymi rozwiązaniem BenQ Brightness Inteligence Plus (B.I.+) oraz znanymi już Smart Focus, Flicker-free i Low Blue Light. Nowością jest również bardzo cienka ramka wokół ekranu.



Zastosowane po raz pierwszy rozwiązanie Brightness Intelligence Technology Plus (B.I. +Tech) to inteligentne, automatyczne dostosowywanie jasności i temperatury barwowej wyświetlanego obrazu do jasności i temperatury barwowe otaczającego oświetlenia. Jasność obrazu dostosowywana jest także do analizowanej na bieżąco, wyświetlanej treści.

Adjust by duration to nowa funkcja automatycznie zmieniająca (zmniejszająca) temperaturę barwową obrazu w miarę upływu czasu jaki spędzamy przed monitorem. Im dłużej pracujemy tym cieplejszy staje się obraz monitora.

Wierność barw i Smart Focus



Monitor zapewnia 8-bitową obsługę kolorów, 100 proc. zgodność kolorów z paletą sRGB i Rec. 709 co m.in. gwarantuje, że oglądane filmy widzimy w takich barwach jak stworzył je operator i reżyser.



Funkcja Smart Focus pozwala zdefiniować (wskazać) fragment obrazu na którym koncentrujemy uwagę, pozostała część ekranu zostanie przyciemniona.



W trosce o jak najmniejsze męczenie wzroku w monitorze zastosowano niemigoczące podświetlenie ekranu LED (Flicker-Free) i oraz ulepszoną technologię ocieplenia obrazu (Low Blue Light Plus). Nowe rozwiązanie polega na usunięciu z widma światła podświetlającego ekran najbardziej szkodliwej dla oczu niebiesko-fioletowej (420-455nm) składowej widma przy jednoczesnym pozostawieniu nieszkodliwej składowej niebiesko-turkusowej (455-480nm). Rozwiązanie to nie zaburza kolorystyki oglądanego obrazu a znacznie zmniejsza zmęczenie oczu.