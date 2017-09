BenQ EW277HDR - monitor z z HDR i Eye-Care

Brightness Intelligence Technology Plus (B.I. +Tech) to inteligentne, automatyczne dostosowywanie jasności i temperatury barwowej wyświetlanego obrazu do jasności i temperatury barwowej otoczenia. Jasność obrazu dostosowywana jest także do analizowanej na bieżąco, wyświetlanej treści. Oznacza to, że widoczne są szczegóły zarówno w najciemniejszych jak i najjaśniejszych partiach nawet szybko zmieniających się obrazów.

Monitor zapewnia 8-bitową obsługę kolorów i obsługuje standard HDR10 (High Dynamic Range) czyli poszerzoną paletę barw co w praktyce zapewnia 100 procentową zgodność z paletą Rec. 709 i 93 procentową zgodność z paletą DCI-P3. Gwarantuje, że oglądane filmy widzimy w takich barwach jak stworzył je operator i reżyser. Włączenie funkcji HDR (klawisz na froncie monitora) sprawia, że nawet obrazy nie rejestrowane w HDR wyglądają znacznie lepiej. Funkcja Smart Focus pozwala zdefiniować (wskazać) fragment obrazu na którym koncentrujemy uwagę, pozostała część ekranu zostanie przyciemniona.

W trosce o jak najmniejsze męczenie wzroku w monitorze zastosowano niemigoczące podświetlenie ekranu LED (Flicker-Free) oraz ulepszoną technologię ocieplenia obrazu (Low Blue Light). Polega ona na usunięciu z widma światła podświetlającego ekran najbardziej szkodliwej dla oczu niebiesko-fioletowej składowej widma. Rozwiązanie to nie zaburza kolorystyki oglądanego obrazu a znacznie zmniejsza zmęczenie oczu.

Monitor ma dwa gniazda HDMI 2.0, gniazdo słuchawkowe oraz dwa głośniki.



BenQ EW277HDR dostępny jest już w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 1059 zł.

Gwarancja 36 miesięcy, ewentualne naprawy w trybie door-to-door.